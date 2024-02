Rušno po nečekaném přestupu? Už jsem v pohodě, vzkazuje Drysdale

Od výměny Jamieho Drysdalea z Anaheimu Ducks do Philadelphie Flyers uplynulo něco málo přes měsíc. Byl to šok, ale v rychlém světě NHL se s tím musel mladý obránce vypořádat. Nic jednoduchého to však nebylo. „Teď už se ale cítím dobře,“ vzkazuje Drysdale fanouškům Flyers.

Ti se těší na velkou událost, jelikož zápas pod širým nebem se blíží mílovými kroky. „Už se na to moc těším,“ řekl Drysdale. „Hned když mě vyměnili, spousta kluků z Ducks mi říkala, že si aspoň zahraju tento zápas. Od té doby, co mě vyměnili, se na to těším. Měla by to být zábava a opravdu skvělá zkušenost.“

80 000 fanoušků, ikonický MetLife Stadium, co víc si přát?

Hrát před 80 000 fanoušky na stadionu NFL bude něco úplně jiného. „Bude to úžasné,“ dodal.

A kdo ví, třeba ho to odrazí k lepším zítřkům. Drysdale si po přestupu stále zvyká, což se odráží i ve statistikách. V 11 zápasech od výměny má tři body (jeden gól, dvě asistence) a hodnocení minus 7 při průměrném čase na ledě 19:02.

„Ještě na sobě pracuje,“ chápe to trenér Flyers John Tortorella. „Myslím, že se musí ještě hodně učit. V Anaheimu hráli obranu jeden na jednoho a on se teď snaží přijít na to, jak hrajeme s naším pokrytím pásma. Prostě celkové uchopení zápasu, pochopení úhlů, pochopení napadání. Má tam celkem velké mezery, ale u jednadvacetiletého kluka jsme to očekávali.

„Ale to, jak se mu daří bruslit a zrychlit, to je opravdu povzbudivé. Ale co se týče jeho celkové hry, je na něm ještě hodně práce,“ poznamenal zkušený trenér.

Velká část této práce připadla na asistenta Brada Shawa, ale Drysdale si jejich společnou práci navíc užívá.

„Shaw má neuvěřitelné hokejové myšlení, takže jsem se na spolupráci s ním těšil už od začátku,“ řekl Drysdale. „Jsou to všechno maličkosti – umístění hokejky, nevyjíždění z prostoru, setrvání na místě, někdy je lepší hrát takhle, někdy takhle. Procházeli jsme video. Nezatěžuje mě všemi věcmi, ale sem tam nějakou maličkostí.“

