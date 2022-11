Rozjetí Devils se představí v New Yorku, natáhnout vítěznou šňůru chtějí i Red Wings

Nejlepší hokejová liga světa nabídne z noci z pondělí na úterý šest utkání. Rozjetí Ďáblové míří vyloupit Madison Square Garden newyorských Rangers. Detroit se pokusí prodloužit sérii výher proti Torontu, do akce míří i obhájce Prezidentovy trofeje.

Nejlepší celek Západní konference se představí v Columbusu. Hokejisté Vegas ovšem v posledních dnech nemají příliš dobrou formu, neboť z předešlých dvou utkání odešli jako poražení. Soupeře na přerušení nelichotivé série mají ideálního. Modrokabátníkům se totiž vůbec nedaří, s patnácti body jsou na posledním místě Východní konference, i oni poslední dva zápasy nezvládli.

Souboj dvou ve formě hrajících celků se odehraje v Detroitu, Rudá Křídla na domácím ledě přivítají Toronto. Svěřenci kouče Lalondeho zaútočí na páté vítězství v řadě, přičemž silní jsou hlavně v ofenzivě, ve zmíněných utkáních nastříleli úctyhodných 21 gólů.

Javorové Listy vyhrály třikrát za sebou. Šňůra venkovních klání jim zkrátka zatím vychází dokonale, postupně vyloupili New Jersey, Minnesotu a Pittsburgh. Zda dobijí i Detroit zůstává otázkou, k jejímuž rozřešení dojde za pár hodin.

Zajímavou podívanou slibuje Madison Square Garden, kam zamíří Ďáblové z New Jersey. Ti ještě nedávno disponovali sérií třinácti výher po sobě, načež prohráli s Torontem, ale od té doby už stihli zase dvakrát zvítězit. Domácí Rangers čeká těžká výzva, avšak výhoda domácího prostředí je na jejich straně, v zádech budou mít podporu fanoušků.

Posledním utkáním hraném v jednu hodinu ranní středoevropského času je klání mezi Buffalem a Tampou Bay. Šavle se po slibném startu do sezóny zadrhly, devět proher z jedenácti zápasů budiž toho důkazem. Navíc nastoupí proti rozjetému soupeři, Bolts vyhráli z posledních šesti případů hned pětkrát. Favorit je tedy jasný.

St. Louis se momentálně pohybuje na hraně postupu a nepostupu do play-off. Do domácího měření sil s Dallasem nastoupí v dobrém rozpoložení poté, co proti Floridě otočili nepříznivý stav 1:4 a utkání ovládli v prodloužení.

Soupeřem Blues bude Dallas. Třetí tým Západní konference, jenž ale v nedávných dnech prohrál jak s Winnipegem, tak i s Coloradem. Skvělými výkony táhne mužstvo Jason Robertson, který nasbíral už 35 kanadských bodů a v produktivitě zaostává o jediný bod za Connorem McDavidem.

Program ukončí zápas mezi Edmontonem a Floridou. Výkony Olejářů, jak už se stalo zvykem, závisí na výkonech dua Connora McDavida s Leonem Draisaitlem, bez jejich pravidelných bodových příspěvků by tým příliš bodů neposbíral. Woodcroftova družina namíří do utkání posilněna výhrou 4:3 ze stadionu newyorských Rangers.

Obhájce Prezidentovy trofeje prožívá kruté vystřízlivění. Panteři okupují ve Východní konferenci až desátou pozici, nicméně času na vylepšení je stále dostatek. Už se zdálo, že svěřenci kouče Maurice naváží na cenné vítězství proti Bostonu, jenže hrubě nezvládli třetí třetinu proti St. Louis, takže nakonec brali pouze bod.

