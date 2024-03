Rozhodnutí na spadnutí? Přinejmenším v příští sezoně hokej v Arizoně zůstane

Zůstane NHL v Arizoně, nebo se bude stěhovat do jiného amerického státu? To je otázka, která je už několik let v popředí zájmu zámořských specializovaných webů, které se starají o dění v National Hockey League. V tuto chvíli to vypadá, že rozhodnutí je skutečně na spadnutí. Nejpozději v létě by mohlo být jasno. Toto rozhodnutí by ale nemělo mít žádné následky pro sezonu 2024/25, kdy by se v Arizoně mělo hrát za všech okolností.

Na téma Arizony pochopitelně padla řeč i na setkání generálních manažerů, které skončilo tento týden a na němž se řešily mimo jiné úpravy pravidel. Na tomto setkání byli pochopitelně přítomni i zástupci nejslavnější hokejové ligy světa, kteří se po skončení tohoto setkání vyjádřili v tom smyslu, že klíčové bude, jak dopadne blížící se aukce pozemku na severu Phoenixu.

Majitel Coyotes Alex Meruelo totiž chce pořídit velký pozemek o velikosti 95 akrů, aby tam postavil nový domov pro své miláčky, kterých se nehodlá vzdát bez boje. „Jsme si vědomi toho, že Alex Meruelo pracuje na získání místa, které považuje za nejlepší pro novou arénu. Na to se nyní soustředíme,“ uvedl komisař NHL Gary Bettman, jenž je zastáncem setrvání ligy v Arizoně, jelikož se celkově jedná o zajímavý trh.

Pozemek, nebo stěhování

Meruelův boj o udržení NHL se táhne už dlouho. O stěhování se hovoří léta, a to už v době, kdy ještě byla v platnosti smlouva, na základě které Arizona hrála v Gila River Areně. Tato smlouva ale vypršela v létě 2022 a od té doby Kojoti hrajou v maličké Mullet Areně, domově tamního univerzitního týmu. Má to své pro a proti. Pro je jednoznačně to, že v malé hale je výborná atmosféra a na každý zápas je vyprodáno. Jenže vyprodat 4600 míst zkrátka není problém a právě kapacita a kvalita haly je velmi často kritizována.

Meruelo se snažil situaci vyřešit tak, že nabídl obyvatelům města Tempe zábavní čtvrť, jejíž součástí měla být i nová aréna pro Coyotes. Částka, která se měla do této čtvrti investovat, činila astronomických 2,1 miliard dolarů. Loni v květnu mu do těchto plánů hodili vidle samotní obyvatelé Tempe, kteří se v referendu vyjádřili proti výstavbě.

NHL se pochopitelně vývoj situace, která v Arizoně panuje, nelíbí. Meruelo dostal pomyslný nůž na krk, aby vše vyřešil, jinak Arizona o hokej přijde. Mezi největší zájemce o poskytnutí nového domova pro tuto organizaci patří Utah a Atlanta.

Meruelo se tak rozhodl, že pořídí nový pozemek, na kterém arénu, jež bude odpovídat standardům NHL, vybuduje. Úřady již celou oblast nacenily a částka za pozemek o velikosti 95 akrů bude činit minimálně 68,5 milionů dolarů. O novém majiteli se ovšem bude rozhodovat v aukci, takže není ani zdaleka jisté, kdo pozemek získá. A pokud to nebude Meruelo, bude to pro něj opravdu velký problém.

Stěhování? Ne před příští sezonou

Zástupci ligy totiž dali najevo, že pokud majitel Coyotes pozemek nezíská a nezačne výstavba arény, měla by se celá organizace skutečně přestěhovat. Byť čas může názory měnit a nikdy není nic stoprocentní, tak osud Meruelových Kojotů by skutečně mohl být zpečetěn.

Pokud by došlo na tento scénář a Coyotes se měli stěhovat, podle zástupce komisaře NHL Billa Dalyho by se to před začátkem sezony 2024/25 nestihlo. „Pravděpodobně ne, nevěřím tomu,“ řekl stroze. K rozhodnutí o stěhování by totiž muselo dojít mnohem dříve než v létě. A nic takového NHL neplánuje.

„V tuto chvíli ještě není třeba rozhodovat o Arizoně. Jsme spokojeni s tím, že se věci hýbou. Určitě je Alexovým záměrem pokračovat v aukci,“ poznamenal Daly s tím, že pokud by Meruelo pozemek získal, vše by se tím vyřešilo. „Pokud aukci vyhrají, byl by to první krok v procesu. Měli by pozemek, na kterém mohou stavět.“

S tím souhlasí i Bettman. „Byli bychom raději, kdyby už byli v nové aréně, ale jsou určité věci, které se nedaly ovlivnit. Byli bychom rádi, kdyby referendum v Tempe dopadlo jinak, ale to se nestalo,“ připomněl zmíněné referendum o výstavbě zábavní čtvrti s multifunkční halou. Podle Bettmana ovšem zůstává prioritou, aby liga v Arizoně zůstala, a tak si nechce moc připouštět, že by majitel v aukci neuspěl. „Věříme, že Arizona, zejména větší oblast Phoenixu, je dobrým trhem pro NHL. Je to místo, kde chceme být,“ dodal.

