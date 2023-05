Robertson s Pavelskim odložili postupové oslavy Vegas

Druhého finalistu zatím NHL nezná. Hokejisté Vegas měli za cíl ukončit semifinálovou sérii s Dallasem v nejrychlejším možném čase podobně jako Florida, jenže čtvrté pokračování bitvy o nejlepší mužstvo Západní konference tentokrát vyznělo lépe pro Hvězdy. Svěřenci kouče Petera DeBoera uspěli 3:2 v prodloužení. Rozhodující trefu zapsal v přesilovce Joe Pavelski, který se trefil podeváté v letošní vyřazovací části.

DALLAS STARS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

3:2pp. (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)

STAV SÉRIE: 1:3

Dallas žije

Utkání začali lépe hosté, kteří se poprvé prosadili už v 5. minutě, kdy William Karlsson nasměroval do branky střílenou přihrávku Smithe. Na konci první části ale Dallas odpověděl. Přesilovou hru využil Jason Robertson, jenž se perfektně zorientoval na brankovišti a ze vzduchu puk sklepl do sítě. Také ve druhé části se Rytíři dostali do vedení, avšak o vyrovnání na 2:2 se znovu postaral velice aktivní Robertson.

Třetí perioda mnoho šancí nenabídla, a proto se šlo potřetí v sérii do prodloužení. Tentokrát ale nastavenou hrací dobu zvládl lépe celek z Texasu. Druhou početní výhodu v utkání využil Joe Pavelski přesnou ranou z kruhu. Série tak bude pokračovat v noci na neděli v Las Vegas.

Branky a nahrávky

16. J. Robertson (Heiskanen, Hintz), 38. J. Robertson (Lindell, Domi), 64. Pavelski (Heiskanen, Hintz) – 5. Karlsson (R. Smith, N. Roy), 31. Marchessault (McNabb, Eichel).

Statistika

Střely na bránu: 42 – 39 | Přesilová hra: 2/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 37 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,9 %, odchytal 63:18

Adin Hill (VGK) – 39 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 63:18



Česká a slovenská stopa

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:11



Tři hvězdy utkání

1. Jason Robertson (DAL) – 2+0

2. Joe Pavelski (DAL) – 1+0

3. Adin Hill (VGK) – 39 zákroků

