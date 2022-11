RETRO: Nejproduktivnější čekatel na hokejovou Síň slávy

Za 19 sezón v nejslavnější hokejové lize světa odbruslil bezmála 1300 zápasů, ve kterých nasbíral 1327 bodů za 515 branek a 812 asistencí. Pětkrát si zahrál prestižní Utkání hvězd a v roce 1993 ho ocenili cenou pro nejslušnějšího hráče. Jen v playoff mu pšenka nekvetla a na vysněný hokejový Grál si Pierre Turgeon nikdy nesáhl. I tak zanechaly jeho brusle v hokejových arénách výraznou stopu, ale zřejmě ne tak výraznou, aby si jí všimla torontská komise, která vybírá budoucí členy Síně slávy.

Šikovný centr byl jedničkou draftu v roce 1987. Vybralo si ho Buffalo Sabres, když mu dalo přednost před Brendanem Shanahanem. V nabídce byl tehdy i Joe Sakic, po kterém později sáhl Quebec Nordiques.

Během páté sezóny se Turgeon přesunul k Ostrovanům do New Yorku. Zde prožil velice produktivní období, během kterého zažil i svou nejplodnější sezónu (58 branek a 132 bodů). V playoff 1993 zažil i jednu velice nepříjemnou věc. V šestém zápase prvního kola proti Washingtonu využil zaváhání soupeře, sebral volný puk a pohodlně skóroval. Jenže k jeho smůle byl oním chybujícím washingtonský tvrďák Dale Hunter. Ten frustrován z nepříznivého vývoje doslova sestřelil slavícího Turgeona úderem do hlavy.

Zlý muž Capitals vyfasoval za tento brutální atak na tehdejší dobu rekordní trest v délce 21 zápasů. Ostrované se bez svého elitního centra museli obejít celou sérii druhého kola proti favorizovaným Tučňákům. Sedmizápasovou bitvu tehdy zvládli díky nezapomenutelnému gólu Davida Volka v prodloužení rozhodujícího zápasu.

Turgeon se vrátil až na konferenční finále s Montrealem, ale ani jeho přítomnost v sestavě Ostrovany nespasila. S pozdějším vítězem vypadli po pětizápasové bitvě.

Ve zkrácené sezóně 1994-95 ho manažer Don Maloney vyměnil právě ke slavným Les Canadiens. Zde pobyl krátce, ale stačil si na dres přišít kapitánské céčko a na čtyři body se přiblížit magické stobodové hranici.

Po přesunu do St. Louis jeho produktivita nijak významně neklesala. Pět sezón ve městě, kterému se občas přezdívá „Brána Západu“, zakončil se sezónním průměrem 70 bodů.

Přes Dallas se dostal do Colorada, kde v roce 2007 svou bohatou kariéru ukončil.

Celkový účet 1327 bodů ho v současné době řadí na 34. místo historických tabulek. Z těch třiatřiceti borců, kteří nasbírali víc bodů než on, nejsou v torontské Síni slávy pouze čtyři. Ovečkin, Crosby, Thornton a Jágr. Všichni doposud aktivní hráči, tudíž neplní podmínky pro přijetí.

Proč ho tedy výběrová komise neustále přehlíží? Jedním z důvodů by se mohla být absence týmového úspěchu v playoff. Ano, prsteny za vítězství ve Stanley Cupu mu prsty nezdobí, ale stačí se podívat na letošní nově uvedené členy a je jasné, že to rozhodně není hlavní kritérium.

Hráči jako LaFontaine, Oates, Sundin nebo Gilmour hráli ve stejné době, na srovnatelné bodové úrovni, vyjma Gilmoura na Stanley Cup nedosáhli a přesto se už nějakou dobu chlubí členstvím v prestižním klubu těch nejlepších.

Jako možný důvod ostentativního přehlížení jeho kvalit se nabízí událost, která se stala koncem osmdesátých let v tehdejším Československu. V roce 1987 se zde, konkrétně ve slovenských Piešťanech, konal juniorský světový šampionát. Ve finálovém zápase se utkala mužstva Kanady a Sovětského svazu. Kanaďané vedli 4:2, když se na ledě strhla do té doby nevídaná mela. Do bitky se zapojili nejen hráči na ledě, ale i všichni hráči ze střídaček.

Tedy až na jednoho.

Everett Sanipass, tehdejší kanadský útočník, jednou vzpomínal: „Hledám někoho, kdo by pomohl Royovi dostat se pryč. Podívám se na střídačku a tam sedí Turgeon se sklopenou hlavou. Nedokázal zvednout zadek ze střídačky. Jen tam seděl, i když celá sovětská střídačka byla na ledě a minimálně jeden z našich spoluhráčů potřeboval pomoct proti přesile.“

Je těžké setřást nálepku „měkký a neschopný zastat se spoluhráčů“ kdykoliv se objeví jeho jméno v úvahách o budoucích členech Síně slávy.

Od roku 2010 je způsobilý pro vstup do torontského elitního klubu. Doposud byl vždy přehlížen. Podaří se mu napravit pošramocenou pověst?

Share on Google+