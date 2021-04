První kolo, druhé kolo, nebo dokonce nedraftovaný? DeBrincat věděl, že je možné všechno

Zmatek. Přesně tímto slovem by se dal definovat obsah v hlavě Alexe DeBrincata v červnu roku 2016. Blížil se totiž draft, měl za sebou pár rozhovorů s předními činiteli různých organizací. Přesto neměl představu, kdy by mohl být vybraný. Nakonec na něj ukázalo Chicago jako na 39. v pořadí.

Scott Powers z portálu The Athletic shrnul všechny citace a vzpomínky z draftové události do jednoho článku. Vystupují v něm sám hráč, otec, agent, skauti či samotný generální manažer Hawks. Právě z tohoto článku jsou použity všechny citace níže.

Alex DeBrincat v současnosti hraje ve velké formě, sbírá více než bod na zápas, ovšem jeho cesta do NHL a speciálně na draft byla velmi složitá. Vždy střílel spoustu gólů, nicméně světem hokeje kolovaly obavy, že DeBrincat je jen třetím do party vycházejících hvězd Erie Otters Connora McDavida a Dylana Stromea.

Na mistrovství světa juniorů si navíc vykloubil rameno a i toto zranění mohlo hrát další roli. „Cestou na draft jsme se ještě zastavili na Západní univerzitě v Londýně, kde podstoupil finální přezkoumání stavu ramene. Zranění vyléčil bez jakýchkoliv následků, rameno bylo jako nové. Tuto zprávu Alexův agent rozeslal všem týmům, takže nás to trochu uklidnilo,“ poodkryl zákulisí draftu ze strany hráče Alexův otec David DeBrincat.

Jenže Alex DeBrincat byl jedním z nejzajímavějších hráčů ke sledování, možná úplně nejzajímavější. Nikdo si neodvážil vsadit na to, kdy přesně bude draftovaný.

„Většinou u svých svěřenců vím, kdy by zhruba měli být vybráni,“ sdělil DeBrincatův agent Jeff Jackson. „Jsme k sobě upřímní a sám jsem mu řekl, že bude draftovaný okolo pozice, na které si ho nakonec zvolilo Chicago.“

„Měli jsme jistou naději, že by si ho někdo mohl vybrat už v prvním kole, ale realisticky jsme se pohybovali v hranici „konec prvního kola až střed toho druhého.“ Výsledek? Ona zmiňovaná a známá 39. pozice.

Co ovšem nechalo fanoušky v šoku, bylo prohlášení Jeffa Johnsona, které následovalo krátce po draftu.

„Snažil jsem se na Alexe upozornit a vyzýval jsem týmy, aby si ho zvolily. Byl to opravdu zvláštní rok, protože dva nebo tři týmy mi řekly, že Alexe na svých listech vůbec neměly. To je naprosto šílené.“

O jakých „listech“ mluvil?

Každý tým si před draftem sestaví seznam hráčů, které upoutali během sezóny skauty a generálního manažera samotného. Ti nejlepší se na nich objeví takřka všichni, následuje pár jedinců, kteří většinou oslnili kluby speciální dovedností. Všechny tyto hráče si pak seřadí. Zmiňované dva/tři týmy Alexe DeBrincata nechtěli draftovat vůbec, nejspíše ani kdyby byl k dispozici v sedmém kole.

Co je jisté, Carolina to nebyla. Nejmenovaný skaut Hurricanes popsal, co vedlo tým k vybrání si Juliena Gauthiera v prvním kole na úkor Alexe DeBrincata.

„Pro srovnání, Julien Gauthier má lepší fyzické parametry. Chtěli jsme silného a velkého hráče, Julien byl jasným vzorem. Jeho rodiče byli excelentní vzpěrači. Nebylo to tak, že bychom DeBrincata nechtěli. Šlo nám o výšku. V našem seznamu jsme ho měli ve druhém kole, ne v prvním. Kdyby byl o nějakých pět centimetrů vyšší, bylo by to jinak, to je jasné.

Dalšími vybranými byli German Rubcov, Henrik Borgström, Max Jones, Riley Tufte, Tage Thompson. Zde jasně vyhrála síla nad kreativitou.

„Z 27. pozice brala Tampa a já si pamatoval velmi příjemný rozhovor s ní,“ vyjadřoval naději svými slovy DeBrincat. „Nemyslel jsem si, že budu draftovaný dříve než z nějaké 24. pozice, mé zranění mělo určitě spoustu týmů v hlavě.“

Tampa údajně zájem měla, hlavně kvůli tehdejšímu manažerovi Lightning Stevu Yzermanovi jela celá rodina na vyšetření do Londýna v Ontariu. Ani to ovšem nedopadlo – Tampa vzala Bretta Howdena.

Druhý den draftu se cosi změnilo. Kromě silového Jegora Korškova najednou organizace obrátily a ukazovaly na kreativní hráče. Rasmus Asplund, Jordan Kyrou, Libor Hájek. Řada byla na Blackhawks.

Východo-kanadský skaut Chicaga Jim McKellar měl DeBrincata detailně prostudovaného, viděl takřka každý zápas Erie Otters, podstoupil s ním také několik schůzek.

„Nenašel jsem jediný aspekt hry Alexe, který by mě měl strachovat. Nejvíce se mi na něm líbí jeho sebevědomí. Je rád za to, jaký je. Je talentovaný, věří si, je cílevědomý. Říkal mi, že si najde cestu, jak v NHL vynikne,“ popisoval DeBrincata McKellar.

Chicago získalo druhé kolo draftu výměnou Andrewa Shawa do Montrealu. Vedení hned vědělo, po kom sáhne. A usilovali o Alexe již mnohem dříve.

„Tušili jsme, že se Alex bude propadat, ale nevěděli jsme, že až tolik. Chtěli jsme se kvůli němu posunout výběry směrem vzhůru, ale nikdo nebyl ochotný se propadnout o pár pozic dozadu. Neměli jsme volbu v prvním kole a dostat se do něj proto bylo opravdu složité,“ oznámil generální manažer Stan Bowman.

„Byl jsem opravdu nadšený,“ nešetřil superlativy Alex DeBrincat.

„Na draftu se může stát opravdu cokoliv. Mnoho mladíků je talentovaných, přesto se do NHL nikdy nepodívají. Když jste v NHL, je úplně jedno, kdo vás z jaké pozice draftoval. Všechna práce začíná až po draftu. Co od té doby uděláte je mnohem důležitější než to, co se vám podařilo doposud,“ prohlásil na závěr DeBrincat.

