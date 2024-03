Proč Lindholm stále tápe? Podle zmínek má blíže nespecifikovaný zdravotní problém

Příchod Eliase Lindholma měl být pro Vancouver výhrou v loterii. Výměnu s Calgary upekl Patrik Allvin proto, aby svůj dobře šlapající stroj ještě více nakopl. Jenže švédský útočník se od svého přestěhování herně trápí a na vině mohou být i určité zdravotní problémy, které jej údajně trápí.

Lindholm po přestěhování do Vancouveru vletěl do sestavy jako uragán a v prvním utkání proti Carolině nasázel hned dvě branky. Navázat na tento výkon se mu ale moc nedařilo. V polovině února dal opět dva góly proti Detroitu, avšak od té doby odehrál 16 zápasů, ve kterých zaznamenal bilanci pouze 1+3.

Pro vedení Canucks je to velké zklamání. V Calgary v uplynulých letech hrál pohledný a efektivní útočný hokej, a byť v této sezoně nepatřil zrovna ke střelcům, zdobila ho alespoň kvalitní tvorba hry, díky čemuž sbíral řadu asistencí. To vše jej ale ve Vancouveru opustilo, přičemž se dokonce začalo jednat o tom, že by Lindholm před uzávěrkou přestupů znovu změnil dres.

K dalšímu trejdu nakonec sice nedošlo, ale rozhodně ne kvůli tomu, že by Lindholm hrál nějak skvěle či se herně zlepšil.

Dlouho si všichni zainteresovaní lámali hlavu s tím, co se s Lindholmem děje a proč od příchodu do Vancouveru herně tápe. Nakonec ale vše může mít zcela jednoduché vysvětlení. Podle nejnovějších informací trenér Rick Tocchet připustil, že Lindholma trápí „nějaké“ obtíže, o nichž odmítl říct podrobnosti.

Zajímavostí pak je, že zástupci Canucks odmítli komentovat zprávy o údajném Lindholmově zranění. Na jednu stranu tedy spekulace, které tak trochu spustil Tocchet, nepotvrdili, ale zároveň ani nevyvrátili.

To samotný Lindholm byl o něco sdílnější. Tento týden přiznal Danielu Wagnerovi z deníku Glacier Media, že se tolik netlačí do střelby a například v utkání proti Montrealu měl dle svých slov problémy na vhazování. Neověřené stopy tak směřují k možným problémům s rukou či zápěstím, přičemž určitý diskomfort by měl cítit už několik týdnů.

Dle Friedmanových zdrojů z okolí organizace by se mělo během příštího týdne konečně zjistit, jaké obtíže Lindholma trápí, zda jsou důvodem hráčovy dlouhodobé špatné formy a jakým způsobem se to dá vyřešit, jelikož by měl navštívit blíže nespecifikovaného specialistu. Vzhledem k tomu, že devětadvacetiletý forvard stále hraje, nemělo by se jednat o nic vážného, co by jej mělo vyřadit ze sestavy.

Pokud by se potvrdilo, že Lindholma dlouhodobě trápí nějaké menší zranění, které mu nedovoluje předvádět hokej, na jaký je zvyklý, byla by to pro Canucks dobrá zpráva. Do začátku play-off totiž zbývá ještě takřka měsíc a jejich lednová akvizice tak má dostatek času šrámy zahojit. Pro boje o Stanley Cup by byl stoprocentně zdravý Lindholm skutečně tou posilou, kterou si Patrik Allvin představoval, když do Calgary poslal Andreje Kuzmenka, dva prospekty a také volby v prvním a čtvrtém kole letošního draftu.

