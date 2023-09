Preview: Záhadné léto v Nashvillu

Preds se v loňské sezóně poprvé od roku 2014 neúčastnili vyřazovacích bojů o Stanley Cup. Ve městě proslulém country muzikou navíc vše směřovalo k neodvratitelné přestavbě tamního hokejového klubu.

Sezóna 2022-23

V Tennessee se pořádal hotový výprodej. Odešli Mattias Ekholm, Tanner Jeannot, Mikael Granlund, Nino Niederreiter či Eeli Tolvanen. Přestože Predátory minulo play-off o pouhé tři body, vše nasvědčovalo tomu, že se zde v nejbližší budoucnosti stane nepostup do závěrečné fáze sezóny hořkou tradicí.

Staronová tvář se nehodlá smířit s pozicí ligového otloukánka

Barry Trotz, který se v létě stal tamním novým generálním manažerem, když ve funkci nahradil Davida Poileho, však takový scénář odmítl. Přes léto totiž přivedl veterány Ryana O’Reillyho, Luka Schenna a Gustava Nyquista. Vyslal tak rozporuplný signál o směru, kterým se v Nashvillu hodlají vydat.

Dvojice Roman Josi a Juuse Saros se stále řadí k tomu nejlepšímu v současné NHL. U obou hráčů však začíná panovat lehká nejistota. Na současné brankářské poměry subtilní Saros by se měl za dva roky stát neomezeným volným hráčem a kapitán Josi, kterému končí kontrakt sice až v roce 2028, dosáhl v červnu Kristových let.

Zejména díky těmto dvěma se Predators loni řadili k těm nejlepším defenzivním mužstvům. V útoku si ovšem tak dobře nevedli - pouze šest týmů vstřelilo méně branek. Při pohledu na nynější soupisku navíc není předpoklad, že by tomu mělo být v nadcházejícím ročníku jinak.

Nový trenér Andrew Brunette se profiluje jako vyznavač ofenzivního stylu. Dostane se mu ovšem materiálu k oživení matného útoku?

Útok

Bída.

Filip Forsberg nedosáhl takového progresu, jaký se od něj očekával, což se v brzké budoucnosti může stát skutečným problémem. Devětadvacetiletý Švéd má podepsanou smlouvu do roku 2030. Jeho kariéru brzdí chatrné zdraví. Loni vynechal 32 mačů.

Nejproduktivnější hráč Nashvillu sezóny 2022-23 Matt Duchene byl v létě vykoupen ze smlouvy. Vyměněni byli též zmiňovaní Granlund a Niederreiter. V červnu odešel do Colorada i centr Ryan Johansen. Střelba branek byla problémem už v době, kdy všichni tito hráči byli v sestavě Predators - teď, kdo jim zbyl?

Třeba Tommy Novak, který loni z ničeho nic zaznamenal 43 bodů v 51 zápasech. Letos však bude muset prokázat, že dokáže takový výkon zopakovat, aby se tak stal legitimním útočníkem do prvního či druhého útoku.

Nyquistovi, který podepsal dvouletou smlouvu s Preds jako volný hráč, je 34 let a hodil by se spíše až do třetího sledu, stejně jako další forvardi Cody Glass, Jusso Parssinen, Philip Tomasino nebo Yakov Trenin.

Lídrem by se měl stát veterán Ryan O’Reilly, jenž kývl na nabídku čtyřleté spolupráce.

„Trochu mi připomíná Joe Pavelskiho. Už má sice nějaký věk, ale pořád dokáže sbírat body a být produktivní,“ uvedl na jeho adresu Trotz. „Hráči za ním jdou, má schopnost je zlepšovat. To je pro nás naprosto klíčová vlastnost.“

Obrana

Roman Josi v roce 2020 vyhrál Norris Trophy - a pravděpodobně ji mohl vyhrát znovu v roce 2022. Jistě, stárne, ale stále patří k nejlepším obráncům v NHL.

Po loňském trejdu Mattiase Ekholma patří zbytek defenzivy Preds k průměru, a to ke vší úctě i k takovému Tysonu Barriemu, který do Nashvillu zamířil z Edmontonu právě výměnou za ryšavého Švéda.

Luke Schenn je vítanou posilou. V loňské sezóně se ve Vancouveru — a později v Torontu — ukázal ve velmi dobrém světle.

Nejlepší roky má za sebou Ryan McDonagh. V červnu mu bylo 34 let a v uplynulém ročníku vykazoval jasné známky výkonnostního poklesu. Nebylo by překvapením, pokud by jej Jeremy Lauzon nebo Dante Fabbro vytlačili v sestavě o něco níž.

V Nashvillu budou s očekáváním vyhlížet vývoj Luka Prokopa a Tannera Molendyka.

Brankář

Juuse Saros je vynikající. Je schopen sám krást zápasy proti jakémukoli týmu v lize. Dokud bude v brankovišti, Preds si udrží určité zdání konkurenceschopnosti. Predators mají navíc v záloze solidního Kevina Lankinena. Finský tandem Saros - Lankinen může být bezpochyby páteří týmu.

Predikce

Predators postrádají hvězdnou sílu i hloubku téměř na každé pozici. Po jednom z nejagresivnějším rozprodeji, který byl v nedávné době viděn napříč celou ligou, je těžké si představit jejich účast v bitvách o Stanley Cup. Dost možná právě oni vybojují nejvíce pingpongových míčků v příští draftové loterii.

