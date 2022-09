PREVIEW: Vedení Tučňáků udrželo tahouny pospolu. Vyplatí se sázka na zkušenost?

Pittsburgh se v uplynulém ročníku do vyřazovacích bojů dostal bez potíží. Stopku Tučňákům však i přes dobré výkony vystavili Jezdci ihned v prvním kole play off. Ron Hextall však kostře týmu nadále věří, a tak přes léto kladl důraz na podpisy klíčových hráčů, naopak výraznějších změn mnoho nebylo.

Poslední sezóna se pro Pittsburgh vyvíjela velmi dobře. Už v úvodní polovině základní části si svěřenci Mikea Sullivana vytvořili potřebný bodový polštář pro účast v play off. Pens nakonec nasbírali 103 bodů při skóre 272:229, což jim ze třetího místa Metropolitní divize přisoudilo v prvním kole nepříjemné Jezdce ze New Yorku.

Po úvodních čtyřech duelech byli Tučňáci postupu na dosah, ale jak se říká, poslední krok bývá nejtěžší. To se potvrdilo i v tomto případě, když Rangers sérii nejprve vyrovnali, a poté ji v domácím prostředí strhli na svou stranu. Klub z Pensylvánie se rozhodně neměl za co stydět, neboť ve většině těchto zápasů měla parta okolo Crosbyho navrch. I přesto však sezónu jako úspěšnou hodnotit nelze.

Sázka na jistoty

Generální manažer Ron Hextall se po sezóně nechal slyšet, že jeho prioritou je podepsání především dvou klíčových hráčů, kterým končily smlouvy. Povedlo se. Kris Letang má podle nového kontraktu oblékat dres Penguins ještě minimálně šest sezón, Jevgenij Malkin podepsal na čtyři roky.

Je jasné, že vedení Pens se nechtělo svých velkých hvězd vzdát, nicméně především délka prvního zmíněného kontraktu vyvolala řadu ohlasů. Přeci jen Letangovi je už pětatřicet let, a i když je nyní základním stavebním kamenem obrany, tak zůstává otazníkem, jakou výkonnost bude vykazovat za pár let.

Kromě výše zmíněných u týmu pochopitelně zůstal i kapitán Sidney Crosby a také útočná esa Jake Guentzel, Bryan Rust či Rickard Rakell. V brankovišti se Tučňáci budou opět spoléhat na Tristana Jarryho. Zapomínat se také nesmí na pracanty. Ti jsou pro úspěch celku stejně potřební jako pravidelní sběrači gólů a nahrávek. Příkladem takových hokejistů jsou například Brock McGinn, Teddy Blueger nebo v obraně Brian Dumoulin.

Nové tváře

I přes setrvání pevné kostry došlo v týmu pochopitelně také k několika změnám. Za zásadnější příchody do obrany lze považovat Jeffa Petryho a Jana Ruttu, kteří budou mít nejspíše za úkol nahradit Mikea Mathesona a Johna Marina. Konkurenci v obraně přišel rozšířit také Ty Smith, jenž by se v rámci třetího obranného páru mohl zařadit právě vedle Jana Rutty.

Nejvýraznějším odchodem z útočných řad je Evan Rodrigues, kterého se pokusí nahradit jeden z nově příchozích hráčů. Tím by mohl býti například Ryan Poehling, který do Pensylvánie putoval v rámci výměny společně s Jeffem Petrym.

Predikce

Základní stavební kameny Penguins zůstaly pospolu, což je pro fanoušky Pittsburghu dobrá zpráva. Nicméně tahouni jsou zase o rok starší, s čím přichází větší rizika zranění nebo delších rekonvalescencí. Jevgenij Malkin by mohl vyprávět. Pokud se však vážnější zranění budou Tučňákům vyhýbat a Tristan Jarry bude potřebnou oporou, tak play off by je minout nemělo. Hvězdy týmu jistě cítí, že jejich kariéry nebudou věčné, a tak do toho budou chtít ještě jednou pořádně šlápnout.

