Poslední utkání NHL před pauzou pro Tampu Bay, u vítězné trefy asistoval Palát

Z úterního desetichodového menu nakonec zbylo jediné utkání. Poslední hrací den před vánoční pauzou však ozdobil atraktivní souboj, v němž se potkalo Vegas s Tampou Bay.

Souhrn NHL.cz



VEGAS GOLDEN KNIGHTS vs. TAMPA BAY LIGHTNING

3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

Vasilevskij dovedl Lightning k výhře

Tampa Bay třemi góly za sebou otočila duel na horké půdě Vegas. O vítěznou trefu se postaral v polovině třetí části Steven Stamkos, jenž využil přesilovou hru, asistenci si připsal Ondřej Palát.

Svůj první gól v NHL vstřelil Gabriel Fortier, když v sedmé minutě poslal Bolts do vedení. Skvělý výkon podal mezi třemi tyčemi Andrej Vasilevskij, kterému statistici napočítali 38 zákroků.

Hosté se jinak museli obejít bez kouče Jona Coopera, ten před začátkem klání zamířil na covidovou listinu. Golden Knights zase chyběli Jevgenij Dadonov a Alex Pietrangelo, partii navíc nedohrál kvůli zranění dvougólový Mark Stone.

Branky a nahrávky

10. Stone PPG (Pacioretty, Theodore), 22. Stone (Stephenson), 29. Roy (Theodore, Whitecloud) – 7. Fortier (Sergačjov), 38. Bellemare (Perry, Maroon), 38. Cirelli (Killorn, Bogosian), 51. Stamkos PPG (Hedman, Palát)

Statistické okénko

Střely na bránu: 41 – 19 | Přesilová hra: 1/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Laurent Brossoit (VGK) – 15 zákroků, 4 OG, úspěšnost 78,9 %, odchytal 58:12

Andrej Vasilevskij (TBL) – 38 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,7 %, odchytal 59:57

26. – 26. Brian Elliott (TBL) – 0 zákroků, 0 OG, úspěšnost – %, odchytal 00:03

Česká a slovenská stopa

Jan Rutta (TBL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 12:28

Ondřej Palát (TBL) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:33

Tři hvězdy utkání

1. Andrej Vasilevskij (TBL), 2. Mark Stone (VGK), 3. Shea Theodore (VGK)

Vegas Golden Knights vs. Tampa Bay Lightning – KARTA ZÁPASU





Video

Rutta fauloval loktem vegaského útočníka

Odložená utkání

Úterý 21. prosince:

Boston Bruins vs. Carolina Hurricanes

Ottawa Senators vs. St. Louis Blues

Philadelphia Flyers vs. Washington Capitals

Pittsburgh Penguins vs. New Jersey Devils

Nashville Predators vs. Winnipeg Jets

Chicago Blackhawks vs. Florida Panthers

Calgary Flames vs. Anaheim Ducks

Seattle Kraken vs. Arizona Coyotes

San Jose Sharks vs. Vancouver Canucks

Foto: nhl.com/lightning

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+