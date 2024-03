Posila před play off? Rus Fedotov údajně může do Philadelphie

Ruský brankář Ivan Fedotov, kterého před téměř devíti lety draftovala Philadelphia, se pravděpodobně konečně dostane do Severní Ameriky. Rus by se měl k Flyers připojit ještě před koncem sezony, píše to server The Athletic.

Flyers Fedotova draftovali v roce 2015 v sedmém kole. S klubem podepsal 7. května 2022 roční smlouvu, ale jeho kontrakt v NHL začne platit až po příchodu k Flyers. Fedotov má tedy platnou smlouvu s Philadelphií a mohl by hrát v již této sezoně, po níž by se stal volným hráčem.

Fedotov byl připraven přijít do klubu, když podepsal smlouvu, ale poté byl zatčen a donucen k vojenské službě v Rusku a údajně byl poslán do Severomorsku v severní části země, poblíž hranic s Finskem.

Nicméně nyní by mělo být hotovo, NHL navíc potvrdila serveru The Athletic, že neexistují žádné problémy ani překážky, které by Fedotovovi, jenž v sezoně hájil barvy CSKA Moskva, bránily v okamžitém nástupu do týmu.

Ve 44 zápasech základní části měl bilanci 21-22-1 s průměrem 2,37 gólu na zápas a úspěšností zákroků 91,4 %. Jeho tým byl nedávno vyřazen z play off a ve čtvrtek ráno pak tým oznámil, že jeho dvouletý kontrakt, do jehož konce zbýval jeden rok, byl ukončen.

V sezóně 2021-22 Fedotov dovedl CSKA Moskva k zisku Gagarinova poháru, když v 26 zápasech základní části zaznamenal bilanci 14-10-2 s průměrem 2,00 gólu na zápas a úspěšností zákroků 91,9 %. Zahrál si také na olympijských hrách v Pekingu v roce 2022, kde pomohl ke stříbrné medaili.

Z Ruska chce ale pryč a údajně se nemůže dočkat, až konečně okusí NHL. Jen po roce chytání? Fedotov si věří, že je dostatečně vyspělý na to, aby mohl hrát v NHL, i přes to, že až do této sezony žádný hokej nehrál, protože si plnil vojenské povinnosti.

"Všichni občané podléhající vojenské službě v zemi musí splatit svůj dluh vlasti," řekl Fedotov podle překladu loni v červenci. "Můžeme dlouho diskutovat, ale zákon je zákon. Musí být respektován. Každý v té či oné míře splácí svůj dluh vlasti."

Teď může pomoct Flyers ve svízelné situaci s gólmany. A třeba jim pomoct play off.

