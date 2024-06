Podpis nevyjde, Carolina však s prázdnou skončit nehodlá. Guentzela chce stihnout vyměnit

Jistota, že Carolina nedokáže uzavřít kontrakt s Jakem Guentzelem, nutí generálního manažera Erica Tulskyho zkusit z tohoto hokejisty vytěžit maximum, dokud ještě může. Hurricanes mají práva na Guentzela až do konce června a pokusí se právě tato práva vytrejdovat za nějakou volbu pro draft. Případný zájemce o tato práva by tak měl čas do začátku července, aby zkusil Guentzela podepsat.

Carolina získala Guentzela z Pittsburghu na začátku března jako posilu pro boje o Stanley Cup. Opačným směrem poslala poměrně rozsáhlý balíček hráčů a voleb v draftu, nicméně úspěch nakonec nezaznamenala. V play-off totiž skončila ve druhém kole.

Jelikož Guentzelovi v tu chvíli prakticky skončila smlouva, vedení Caroliny se okamžitě začalo zajímat, jestli americký útočník nebude chtít podepsat kontrakt nový právě s Hurricanes. K dohodě však nedošlo a postupem času začalo být zřejmé, že ani nedojde.

A tak nový generální manažer Eric Tulsky, jenž nahradil Dona Waddella, začal jednat. Carolina totiž až do konce června drží práva na jednání o smlouvě s Guentzelem, a právě tato práva nyní Carolina nabízí ostatním.

Cenou za tato práva má být volba ve druhém či třetím kole draftu. Carolina si je totiž vědoma, že nic většího požadovat nemůže. Pokud by tedy nedošlo k nějakému boji mezi ostatními týmy a nepadaly o něco zajímavější protihodnoty.

Otázkou pak samozřejmě je, proč by někdo měl chtít získat práva na Guentzela, který může jít za necelý měsíc na trh s volnými hráči a naslouchat nabídkám všech organizací. Odpověď je přitom jednoduchá - jedná se o v podstatě přednostní právo, jak s Guentzelem o smlouvě vyjednávat.

Pokud by některý z týmů NHL přistoupil na výměnu s Carolinou, dostal by prostor do konce června jednat s Guentzelem o kontraktu, mohl by reagovat na jeho požadavky a vyhnul by se situaci, kdy Guentzelovi budou smlouvu nabízet všichni ostatní zájemci.

Samozřejmě, taková výměna s sebou přináší podstatný risk. Guentzel totiž s novým držitelem práv na jednání nemusí chtít kontrakt uzavřít, případně nemusí dojít ke shodě mezi nabídkou a požadavky. V takovém případě by organizace přišla o volbu v draftu a nezískala v podstatě vůbec nic. Risk ale bývá ziskem, což si mnozí uvědomují.

Devětadvacetiletý Guentzel má být jedním z nejlepších volných hráčů, kteří v červenci vstoupí na trh. V uplynulé sezoně nastoupil za Pittsburgh a Carolinu v základní části k 67 zápasům, v nichž vstřelil 30 branek a přidal 47 asistencí. V play-off přidal 11 startů s bilancí 4+5.

Zariskuje některá z organizací a po výměně s Carolinou zkusí jednat s Guentzelem o kontraktu, avšak s nejistým výsledkem? Na to odpoví následující dny.

