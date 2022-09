Po sezoně mu končí smlouva. Dumba chce v Minnesotě pokračovat, trejdu se nebojí

Celou dosavadní kariéru v NHL strávil v jediném týmu – v Minnesotě. Po nadcházejícím ročníku mu v klubu končí pětiletá smlouva, Matt Dumba ale prohlásil, že by v celku z města Saint Paul rád pokračoval. Jenže vedení Wild čeká nelehká úloha, pro sezonu 2023/24 má totiž podepsáno jen třináct hráčů.

Dumba se ale o svou budoucnost nebojí a možnou výměnu si příliš nepřipouští. „Kdybych se toho obával, pravděpodobně bych se teď schovával někde v ulitě,“ řekl kanadský obránce zástupcům z řad médií. „Vím, jak to vypadá s prostorem pod platovým stropem. Každý rok své kariéry jsem řešil, zda nepřijde trejd.“

Zkušenému zadákovi po rychle se blížícím ročníku skončí třicetimilionový kontrakt a mohl by se tak stát volným hráčem. „Ještě jsme se o tom nebavili. Myslím si, že to je věc, kterou bychom se nyní neměli rozptylovat,“ prohlásil o případném prodloužení Dumbovy smlouvy generální manažer Minnesoty Bill Guerin.

„Oba víme, v jaké jsme situaci, ale podle mě je nejdůležitější, aby šel Matt do sezony s čistou hlavou a hrál bez jakéhokoliv stresu. Aktuálně nemůžu říct, že se začneme o novém kontraktu bavit, nebo že dojde k dohodě.“

„Udělám vše, co je v mých silách, abych byl nejlepším hráčem, nejlepším vůdcem týmu. Pokud se mi to podaří, myslím, že se vše vyřeší, a to je můj cíl… Vždycky na sebe vyvíjím tlak, takže to pro mě není nic nového,“ hlásí osmadvacetiletý Kanaďan.

O toho by byl v případě trejdu nejspíš slušný zájem. Dumba má v NHL bilanci 222 bodů v 519 zápasech základní části a pokud se mu vyhnou zranění, vzhledem k věku je stále perspektivním hráčem. Uvidíme, jak se zástupci Wild nakonec rozhodnou a zda mu novou smlouvu nabídnou.

