Tohle nemohlo dopadnout jinak! Pavelski a DeBoer se posunuli mezi ligové rekordmany

Skutečně těžko byste v NHL hledali víc lidí s takovou bilancí ze zápasů číslo sedm v play off. Už před utkáním vyšel na nhl.com velký článek o Pete DeBoerovi. „Nikdy nevíte,“ říkal v předvečer důležitého duelu zkušený kouč ke své bilanci, která je úctyhodná.

Další velezkušený muž v tomto směru je Joe Pavelski (na snímku). Dohromady zažili 17 rozhodujících bitev. Pavelski jich odehrál deset. Mimochodem, tři takové série spolu absolvovali v San Jose, čtvrtou loni s Dallasem proti Seattlu.

Bilance trenéra Petea DeBoera je 7:0, bilance Joe Pavelskiho 7:3.

Respektive byla. V neděli oba vylepšili svůj poměr o další výhru. A byla z říše přetěžkých. Proti obhájci Stanley Cupu, jenž šikovnými triky s listinou dlouhodobě zraněných naštval spoustu fanoušků a těsně před nebo právě na play off aktivoval několik důležitých posil.

Pro některé komentátory to bylo předčasné finále konference. Sešly se proti sobě dvě skutečně těžké váhy. „Bylo by skličující vypadnout v prvním kole. I když Vegas je naprosto skvělý tým. Nejvíc by bolela všechna ta práce, kterou jsme do toho vložili. V průběhu sezóny jsme se hodně nadřeli na první místo v konferenci. Vyřazení by proto bylo těžké spolknout,“ říkal DeBoer.

Oba se osmým triumfem v zápase číslo sedm posunuli do té nejexkluzivnější společnosti. Pavelski rozšířil klub rekordmanů - Brada Richardse (8:0), Raye Bourquea (8:1), Justina Williamse (8:1), Carla Hagelina (8:2), Ryana McDonagha (8:2) a Glenna Andersona (8:4).

Také DeBoer je nyní s osmi výhrami na maximu dosaženém mezi trenéry. Dosud jen Darryl Sutter (8:3) triumfoval v posledním zápase série play off osmkrát.

I když Joe Pavelski zatím v play off nebodoval a tento trend nezměnil ani v posledním duelu, Pete Deboer měl jasno. „Jestli si můžete vybrat do zápasu číslo sedm Joea Pavelskiho nebo někoho jiného, vezmu ho kdykoli,“ ujišťoval kouč. „Vždycky nabídne to nejdůležitější a nemusí to být pokaždé gól nebo průjezd přes celé hřiště. Možná vlastně něco takového ani nikdy nepředvedl, ale vždycky odvede svou práci – blokuje střely, vyhrává buly, chodí do bolavých míst a tvoří hru.“

DeBoer vyhrál jeden zápas číslo sedm s New Jersey, tři se San Jose, dva s Vegas, nyní druhý s Dallasem. Už se sedmi triumfy byl mezi stejně úspěšnými trenéry v NHL jediným, kdo držel tento zápis s nulou porážek. A zůstal jim i po letošním prvním kole s Las Vegas.

Share on Google+