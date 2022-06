Plodný útok Avs v rozkladu? Postrach z Libanonu letí do Tampy, fantom finále dorazí později

Na zranění mají Avalanche pech. V rozhodující fázi sezony naráží na zdravotní patálie svých hráčů s železnou pravidelností. Starý známý problém se tentokrát ozval až ve finále. I když si Colorado před svými fanoušky vybudovalo náskok v podobě dvou výher, do Tampy odcestuje s nejistou představou o stavu druhé útočné formace. Nazem Kadri je blízko návratu, André Burakovsky naopak nedohrál předchozí part. Dostaví se libanonská injekce, překousne finálový hrdina bolest, nebo to nakonec bude všechno jinak?

Jedenatřicetiletý Kadri laboruje se zraněným palcem na noze. V Coloradu letos prožívá zcela mimořádnou sezonu. V základní části dosáhl na 87 bodů, podíval se dokonce na Utkání hvězd. Fazonu načasoval skvěle, vždyť už za několik dní ho čeká vyjednávání o nové smlouvě.

Kdyby se útočníkovi s libanonskými kořeny povedlo uzmout Stanley Cup, získal by další zásadní argument pro navýšení svého platu. A také by se exotickým způsobem zapsal do dějin NHL. Žádný hráč libanonského původu totiž zatím nenastoupil ani ve finále.

O Kadriho osudu však momentálně rozhodují jiní. Kanaďan chybí v sestavě Avalanche od čtvrtého duelu konferenčního finále proti Edmontonu. Nyní s týmem odletěl do Tampy, jeho start ve finálové sérii přesto stále není jistý.

„Doufáme, že ho na ledě ještě uvidíme. Zatím nedokážu říct, zda to bude již v zápasech číslo tři nebo čtyři,“ uvedl v neděli trenér týmu zpod Skalistých hor Jared Bednar.

Kadriho v předchozím kole vyřadil nevybíravý náraz útočníka Oilers Evandera Kanea, při střetu si dlouholetá opora Toronta poranila palec na noze. Kadri okamžitě zamířil na operaci a začal s rekonvalescencí. Ta už dospěla do fáze, kdy je někdejší sedmý muž draftu schopný fungovat v tréninku, do zápasu ho přesto ještě lékaři nepustili.

Na floridském poloostrově naopak nebude Avalanche prozatím doprovázet dosavadní hvězda finále André Burakovsky. Rodilý Rakušan, který ale na mezinárodních podnicích vystupuje pod švédskou vlajkou, utrpěl zranění v předchozím utkání, kdy k demolici Lightning v poměru 7:0 dopomohl gólem a asistencí. První partii zase rozseknul pohotovým zakončením v prodloužení. Paradoxní přitom je, že do té doby v 10 utkáních play off skóroval pouze jednou.

Ze hry ho vyšoupla tvrdá střela zadáka Victora Hedmana, kterou Burakovsky schytal do ruky. Se spoluhráči do letadla nenasedl, kouč Bednar však počítá s variantou, že se švédský útočník připojí k mužstvu během pondělí.

Colorado přesto musí řešit možné rošády ve svých útocích. Právě Burakovsky byl totiž záskokem za Kadriho ve druhé, velice úderné lajně. Pokud by chyběli oba zmínění střelci, šanci zřejmě dostane Nicolas Aube-Kubel. Šestadvacetiletý křídelník v letošním play off startoval už třináctkrát, ale protože jeho produkce zůstává na nule, ujal se v posledním klání role zdravého náhradníka.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+