Pittsburgh předvedl parádní obrat v New Jersey! Vegas si přehledem poradilo s Canucks

Osmizápasová noc je minulostí. Parádní obrat si na své konto připsali hokejisté Pittsburghu, kteří dali ve třetí třetině pět gólů a vyhráli na ledě New Jersey 6:3. Stejným výsledkem uspělo i Vegas, které nedalo šanci Vancouveru.

BUFFALO SABRES - WASHINGTON CAPITALS

6:2 (2:1, 1:1, 3:0)

Skvělý výkon Buffala

Sabres odehráli v domácím prostředí velmi dobré utkání a připsali si jednoznačné vítězství 6:2. Hvězdou utkání byl John Peterka, který dokázal vstřelit dva góly a na jeden přihrát. Capitals budou chtít na tuhle porážku rychle zapomenout.

Branky a nahrávky

16. Girgensons (Dahlin, Power), 17. Peterka (Tuch, Benson), 31. Peterka (Tuch), 44. Dahlin (Peterka, T. Thompson), 45. T. Thompson (Quinn, Benson), 46. Tuch (T. Thompson, Dahlin) – 3. Fehérváry (Sgarbossa, Lapierre), 40. D. Strome (Carlson, Ovečkin).

Statistika

Střely na bránu: 35 – 25 | Přesilová hra: 2/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 60:00

Charlie Lindgren (WSH) – 25 zákroků, 6 OG, úspěšnost 80,6 %, odchytal 45:33

Darcy Kuemper (WSH) – 4 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 14:19



Česká a slovenská stopa

Lukáš Rousek (BUF) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:04

Martin Fehérváry (WSH) – 1+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:36



Tři hvězdy utkání

1. John Peterka (BUF) - 2+1

2. Alex Tuch (BUF) - 1+2

3. Rasmus Dahlin (BUF) - 1+2

MONTREAL CANADIENS - FLORIDA PANTHERS

5:3 (1:2, 2:0, 2:1)

Špatná forma Panthers pokračuje

Závěr střetnutí mezi Montrealem a Floridou poznamenala řada šarvátek a vyloučení, rozdáno bylo i několik osobních trestů a celkově to na ledě dost jiskřilo. Radost domácích z vítězství ale ani nepříjemnosti v závěru nesebraly. Montreal zvítězil 5:3 a protahuje herní tápání Floridy, která se stále nemůže s blížícím se koncem základní části dostat do formy.

Branky a nahrávky

11. Armia (Pezzetta, Newhook), 26. Suzuki, 33. Suzuki (Matheson, Newhook), 41. Caufield (Slafkovský, Guhle), 45. J. Evans – 10. Lundell, 14. Barkov (Tarasenko), 59. Bennett (Kulikov, Lundell).

Statistika

Střely na bránu: 39 – 40 | Přesilová hra: 1/7 – 0/5 | Trestné minuty: 26 – 40



Kdo se postavil do brankoviště?

Samuel Montembeault (MTL) – 37 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,5 %, odchytal 60:00

Anthony Stolarz (FLA) – 34 zákroků, 5 OG, úspěšnost 87,2 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+1, +1 účast, 5 střel na bránu, TM 6, čas na ledě 18:46



Tři hvězdy utkání

1. Nick Suzuki (MTL) - 2+0

2. Jake Evans (MTL) - 1+0

3. Juraj Slafkovský (MTL) - 0+1

NEW JERSEY DEVILS - PITTSBURGH PENGUINS

3:6 (1:1, 2:0, 0:5)

Skvostný obrat Penguins

Po druhé třetině mělo New Jersey všechno dobře rozehrané a vedlo o dva góly. Pittsburgh se ale nevzdal, v závěrečné dvacetiminutovce vstřelil pět gólů a dokráčel k vítězství 6:3. Po dvou gólech si připsali Sidney Crosby a Jevgenij Malkin.

Branky a nahrávky

20. Meier (L. Hughes, Hischier), 30. Lazar (Nosek, Marino), 38. Bratt (Hischier, Marino) – 8. E. Karlsson, 47. Crosby (Malkin, Rust), 48. Malkin (St. Ivany, Bunting), 57. Rakell (M. Pettersson), 57. Malkin (Bunting, Letang), 58. Crosby (Rust).

Statistika

Střely na bránu: 26 – 21 | Přesilová hra: 1/4 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Allen (NJD) – 15 zákroků, 5 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 59:15

Alex Nedeljkovic (PIT) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Šimon Nemec (NJD) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:15

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:35

Tomáš Nosek (NJD) – 0+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:07



Tři hvězdy utkání

1. Jevgenij Malkin (PIT) - 2+1

2. Rickard Rakell (PIT) - 1+0

3. Nico Hischier (NDJ) - 0+2

NEW YORK ISLANDERS - CHICAGO BLACKHAWKS

2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Islanders získali důležité body

Islanders se na zisk dvou bodů pořádně nadřeli. Blackhawks se dokázali v úvodní třetině dostat do vedení, které si drželi až do začátku třetí části. V té ale domácí dvakrát překonali Petra Mrázka a došli k těsné výhře 2:1.

Branky a nahrávky

42. Horvat (Barzal, Cizikas), 50. Holmström – 8. Dickinson (Bedard, Kurashev).

Statistika

Střely na bránu: 29 – 19 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 7 – 9



Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Sorokin (NYI) – 18 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,74 %, odchytal 59:47

Petr Mrázek (CHI) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 57:56



Česká a slovenská stopa

Petr Mrázek (CHI) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 57:56



Tři hvězdy utkání

1. Bo Horvat (NYI) - 1+0

2. Ilja Sorokin (NYI) - 18 zákroků

3. Simon Holmström (NYI) - 1+0

MINNESOTA WILD - OTTAWA SENATORS

3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Úspěšný duel pro Wild

Ottawa v tomto zápase sahala po obratu, když dokázala smazat dvoubrankovou ztrátu. V závěru utkání ale o výhře Minnesoty rozhodl Lettieri.

Branky a nahrávky

13. M. Shaw (Bogosian, Lucchini), 21. Boldy (Kaprizov, Bogosian), 54. Lettieri – 28. Batherson (B. Tkachuk, Chychrun), 43. Chychrun (Batherson, Stützle).

Statistika

Střely na bránu: 20 – 32 | Přesilová hra: 0/4 – 2/3 | Trestné minuty: 8 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Marc-Andre Fleury (MIN) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,7 %, odchytal 59:47

Joonas Korpisalo (OTT) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,0 %, odchytal 58:05



Česká a slovenská stopa

Dominik Kubalík (OTT) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:34



Tři hvězdy utkání

1. Zach Bogosian (MIN) - 0+2

2. Marc-Andre Fleury (MIN) - 30 zákroků

3. Jakob Chychrun (OTT) - 1+1

NASHVILLE PREDATORS - BOSTON BRUINS

0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Boston urval vyrovnaný duel

Na první branku v tomto utkání se čekalo až do 54. minuty. V ní poslal Bruins do vedení Charlie Coyle, který se nakonec stal autorem vítězné trefy. Následně se za Boston prosadili ještě Pavel Zacha a David Pastrňák.

Branky a nahrávky

54. Coyle (Marchand, Ullmark), 58. Zacha (Heinen, Pastrňák), 59. Pastrňák (Zacha, Heinen).

Statistiky

Střely na bránu: 31 – 32 | Přesilová hra: 0/4 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 58:51

Linus Ullmark (BOS) – 31 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

David Pastrňák (BOS) – 1+1, +2 účast, 7 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 19:18

Pavel Zacha (BOS) – 1+1, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:57



Tři hvězdy utkání

1. Linus Ullmark (BOS) - 31 zákroků

2. David Pastrňák (BOS) - 1+1

3. Juuse Saros (NSH) - 29 zákroků

CALGARY FLAMES - ANAHEIM DUCKS

3:5 (0:1, 2:1, 1:3)

Calgary selhalo

Dnešní porážkou 3:5 s Anaheimem v podstatě pohasly veškeré naděje Calgary na to, že by mohlo bojovat o zázrak. Jistě, matematicky ještě existuje teoretické sci-fi, že by mohlo skončit osmé v Západní konference, ale to je opravdu jen šílená teorie. Do konce základní části totiž odehraje už jen osm zápasů a na Los Angeles na pozici druhé divoké karty ztrácí 14 bodů.

Branky a nahrávky

23. Šarangovič (Kadri, Weegar), 31. Kuzmenko (Kadri, Pospíšil), 50. Kuzmenko (Pospíšil, Weegar) – 15. McTavish (Zellweger, Leason), 34. Terry (Carlsson, Zellweger), 42. Fowler (Zegras, Zellweger), 46. Killorn (Terry), 54. Killorn (LaCombe, Terry).

Statistika

Střely na bránu: 24 – 29 | Přesilová hra: 1/2 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Jacob Markström (CGY) – 24 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,8 %, odchytal 60:00

Lukáš Dostál (ANA) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Martin Pospíšil (CGY) – 0+2, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:16

Lukáš Dostál (ANA) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 60:00



Tři hvězdy utkání

1. Olen Zellweger (ANA) - 0+3

2. Alex Killorn (ANA) - 2+0

3. Andrej Kuzmenko (CGY) - 2+0

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - VANCOUVER CANUCKS

6:3 (4:1, 1:1, 1:1)

Cenná výhra pro Golden Knights

Vegas vstoupilo do utkání naprosto ukázkově a po první třetině vedlo o tři góly. Golden Knights si posléze své vedení hlídali a dokráčeli k výhře 6:3.

Branky a nahrávky

2. Mantha, 7. Marchessault (Barbašev, McNabb), 10. Eichel (Marchessault, Barbašev), 15. Hanifin (Eichel, Marchessault), 22. W. Karlsson (Pietrangelo, Mantha), 43. Howden (Kolesar, N. Roy) – 10. Höglander, 27. Q. Hughes (Garland, J. Miller), 42. Q. Hughes (Podkolzin).

Statistika

Střely na bránu: 30 – 30 | Přesilová hra: 2/4 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 21



Kdo se postavil do brankoviště?

Logan Thompson (VGK) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 60:00

Casey DeSmith (VAN) – 24 zákroků, 6 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Filip Hronek (VAN) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 25:31



Tři hvězdy utkání

1. Jonathan Marchessault (VGK) - 1+2

2. Noah Hanifin (VGK) - 1+0

3. Jack Eichel (VGK) - 1+1

