Pět zápasů před půlnocí! Pastrňákův Boston vyzve Buffalo, na programu i duel pod širým nebem

Evropští fanoušci si mohou první den v roce 2022 zpříjemnit pořádnou dávkou té nejlepší hokejové ligy světa. Ve velmi atraktivní časy začne hned pět zápasů National Hockey League a do akce se dostanou i čeští krajánci.

V 19:00 středoevropského času bude vhozeno buly na třech stadionech.

Bostonu se po dvou porážkách v řadě bude chtít zařadit zpět do vítězných kolejí. Pomoct by k tomu měli i Patrice Bergeron s Bradem Marchandem, hvězdné duo se po návratu z koronavirového protokolu zařadí do elitní formace.

Buffalu, které prohrálo tři svá poslední představení, se postaví i dva Češi. Ve druhé formaci by měl vedle Taylora Halla a Erika Hauly naskočit David Pastrňák. Tomáš Nosek pak jako centr vede čtvrtý útok s Lazarem a Fredericem.

Souboj českých hráčů je na programu v duelu mezi Columbusem a Carolinou. Na straně domácích Modrokabátníků nechybí v elitní formaci Jakub Voráček, jemuž návrat k Blue Jackets výrazně sedí – v devětadvaceti startech posbíral třiadvacet bodů.

Proti Voráčkově partě stojí Carolina, která zaútočí na čtvrtou výhru v řadě. Na centru třetího útoku naskočí Martin Nečas.

Před půlnocí máte možnost vidět v akci i jednoho z nejlepších hráčů světa. Od 20:00 totiž na ledě newyorských Ostrovanů nastoupí Edmonton i s kapitánem Connorem McDavidem. Oba celky se potkají poprvé od října 2019.

Jedním z největších lákadel je ale duel mezi Minnesotou a St. Louis. Právě tito dva soupeři se utkají v rámci Winter Classic, které bude hostit Target Field v Minneapolis.

Program uzavře souboj mezi Los Angeles a Philadelphií. Letce čeká druhý ze tří zápasů v rámci kalifornského tripu. Po Sharks, na něž Flyers nestačili po samostatných nájezdech, změří poprvé v této sezoně síly s Kings.

Kompletní program

19:00 Boston Bruins – Buffalo Sabres

19:00 Florida Panthers – Montreal Canadiens

19:00 Columbus Blue Jackets – Carolina Hurricanes

20:00 Nashville Predators – Chicago Blackhawks

20:00 New York Islanders – Edmonton Oilers

01:00 Toronto Maple Leafs – Ottawa Senators

01:00 Minnesota Wild – St. Louis Blues

04:00 Seattle Kraken – Vancouver Canucks

04:30 Los Angeles Kings – Philadelphia Flyers

