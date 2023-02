Páteční menu: Překvapení z New Jersey míří do St. Louis, Washington bez Ovečkina proti Floridě

Páteční noc nabídne fanouškům NHL bohatý program, čeká nás totiž hned osm napínavých duelů. Winnipeg se vydá na půdu trápícího se Columbusu, v rámci Pacifické divize se Vegas utká se San Jose. Boston se pokusí upevnit první pozici v lize proti Nashvillu.

Program zahájí v jednu hodinu ráno souboj Caroliny s Montrealem. Domácí v posledních deseti zápasech prohráli jen dvakrát a skvělé formy budou rozhodně chtít využít i proti Canadiens. Proti celku, který aktuálně navíc trápí četná zranění, jsou jasným favoritem. Týmy se v letošním ročníku potkají vůbec poprvé.

Od jedné hodiny začíná také utkání mezi Columbusem a Winnipegem. Zatímco Jets si posledními výsledky upevňují pozici pro play-off, Blue Jackets se propadli na samé dno celé ligy. V domácím prostředí navíc nezvítězili už takřka měsíc – naposledy 22. ledna proti San Jose. Hráčům Columbusu nevycházejí přesilovky (třetí nejhorší úspěšnost v NHL), navíc se nedaří ani brankářům. V prosincovém střetnutí s Winnipegem se ale radovali z výhry 4:1. Třemi asistencemi se tehdy blýsknul Johnny Gaudreau.

Trojici duelů se startem v 1:00 zakončí bitva Washingtonu s Floridou. Hokejisté z hlavního města USA se musí prát o každý bod - v tabulce Metropolitní divize, kde momentálně drží poslední postupovou pozici pro vyřazovací část, jim totiž na záda s jednobodovou ztrátou dýchají Islanders. Chybět jim navíc bude nejproduktivnější hráč Alexandr Ovečkin. O ještě důležitější zápas půjde pro Panthers, kterým na místo pro postup schází hned třináct bodů. Důležité body by jim proti značně oslabenému Washingtonu mohl vystřílet Matthew Tkachuk (27+48).

Ve dvě hodiny ráno začne utkání Nashvillu proti Bostonu. Zatímco v případě hostů už by neúčast v play-off byla ohromným překvapením, Predators musí v konkurenci týmů z Centrální divize dál bojovat. Na domácím ledě prohráli poslední dvě klání (2:4 proti Arizoně, 1:5 proti Vegas), v průběhu ledna ale v Bridgestone Areně vyhráli pětkrát v řadě. Oba týmy se mohou spolehnout na brankáře, ani jeden nemá úspěšnost zákroků pod 91 %.

Ve 3:00 nám NHL nabídne dvě střetnutí. V prvním z nich vyzve Calgary Detroit. Kluby se na ledě potkaly poměrně nedávno, v pátek 10. února. Z těsného triumfu 2:1 se nakonec po trefě českého útočníka Filipa Zadiny, který skóroval poprvé v probíhajícím ročníku, radovali Red Wings. Ti nad Flames zvítězili vůbec poprvé od listopadu 2017. Tehdy za Detroit ještě válel třeba Henrik Zetterberg a v dresu Calgary nastoupil Jaromír Jágr. Domácí jsou v Pacifické divizi na posledním místě zaručujícím play-off, hosté z Atlantické divize na něj ztrácí propastných 15 bodů.

Ve tři ráno odstartuje i souboj St. Louis s New Jersey. Blues se po sérii pěti proher začínají zvedat, v Enterprise Centru porazili Arizonu (6:5 po prodloužení) a Floridu (6:2). Devils lze určitě označit za jedno z překvapení letošní sezony. Vloni byli v Metropolitní divizi po základní části předposlední, aktuálně jsou druzí a na vedoucí Carolinu ztrácí pouhé tři body. Skvěle funguje útok i obrana, v obou kategoriích je New Jersey z hlediska gólů ve své skupině nejlepší (skóre 184:141). Tým bodově táhne hlavně talentovaný útočník Jack Hughes (35+32), dobrou práci v brankovišti odvádí také český gólman Vítek Vaněček. Z posledního vzájemného měření sil vyšli lépe Blues, kteří na začátku ledna zvítězili 5:3.

Od čtyř hodin nás čeká repríza duelu z 12. února mezi Seattlem a Philadelphií. Ani jednomu z týmů se v poslední době nedaří – Krakeni vyhráli jediný z posledních pěti zápasů, Flyers se radovali dvakrát. Hosté od vzájemného utkání nehráli, domácí prohráli na ledě Winnipegu (2:3 po nájezdech). Přesto jsou podle bookmakerů jasným favoritem. Není se příliš čemu divit – účast ve vyřazovací části už je vzhledem k aktuální situaci v Pacifické divizi takřka povinností. Na rozdíl od Philadelphie, ve které se od loňského ročníku patrně moc nezměnilo a tým se stále nemůže dostat z dlouhodobé krize. O možnost hrát v play-off ale může stále bojovat, aktuálně ztrácí osm bodů.

Nabitý program páteční noci zakončí souboj v rámci Pacifické divize, ve kterém Vegas vyzve San Jose. Domácí o jediný bod vedou našlapanou tabulku, celek z Kalifornie je předposlední. A to přesto, že má v týmu jednoznačně nejproduktivnějšího obránce celé ligy – Erika Karlssona (18+55). Švédský bek má u Sharks za posledních pět utkání nejvíce bodů, gólů, i asistencí (3+6). To, co Žraloky trápí nejvíce, je situace v brankovišti. Ani James Reimer, ani Kaapo Kahkonen nedosahuje úspěšnosti zákroků nad 90 %. Vegas minimálně jednoho z nich určitě dostatečně prověří, ve třech uplynulých střetnutích totiž hokejisté z města hazardu soupeřům dohromady nadělili 17 gólů.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+