Pastrňák ze zámoří: Všichni ví, jak přemýšlím o repre. Ale teď mám jen jeden cíl

(PHILADELPHIA, od našeho zpravodaje) V NHL je čtvrtý nejproduktivnější za nedostižným triem Kucherov, MacKinnon, McDavid. Týmové bodování Bostonu vede a s Bruins míří do play off, kde bude chtít odčinit loňský nezdar z prvního kola. David Pastrňák pro Hokej.cz popsal, jak by chtěl svůj tým nachystat. A potvrdil, že by na MS klidně přijel i se zpožděním.

72 zápasů, 99 bodů. David Pastrňák může překonat svoje bodové maximum z loňska (113), zbývá mu ještě deset zápasů.

V sedmadvaceti letech se ale nežene za statistikami. Proto byl po prohře 2:3 ve Philadelphii zklamaný. „U nás to byla gólová přestřelka, teď dobře bránili a zachytal jim brankář. Takové zápasy budeme hrát v play off, takže si musíme zvykat, vyhrávat a nedělat takové chybičky,“ zhodnotil.

Tyson Foerster totiž favorizovaný Boston uzemnil vítězným gólem 89 vteřin před koncem utkání.

Šlo o první ze šesti zápasů, které nyní Boston čekají na tripu po východním pobřeží. „Soustředíme se na naši hru. Naštěstí jsme si v tabulce udělali takový polštář, že nemusíme stresovat ohledně toho, jestli se dostaneme do play off,“ váží si Pastrňák psychické pohody v týmu.

Hned po utkání ve Philly se totiž s parťáky hned sbalil a zamířil na Floridu. „Na tabulku nehledíme, je jedno, jestli skončíme první nebo druzí. Potřebujeme teď dobré zápasy a přípravu na play off.“

Pastrňákův tým má největší konkurenty v Rangers, Floridě a Carolině ve Východní konferenci. Atlantickou divizi zatím Boston vede.

„Na tabulku nehledíme, je jedno, jestli skončíme první nebo druzí.“

Loni Bruins trhali rekordy základní části, pak ale přišel náraz, když v sedmém utkání prvního kola podlehli Panthers v prodloužení. Sen o Stanley Cupu i s Krejčím a Bergeronem se rozplynul.

„Všichni v Česku ví, jak jsem na tom, a jak přemýšlím o reprezentaci. Ale v tuhle chvíli mám jenom jeden cíl a soustředím se tady v Bostonu na sezonu,“ popsal Pastrňák. Radim Rulík by s ním pro domácí mistrovství světa prý mohl počítat i po případném vypadnutí ve druhém kole…

