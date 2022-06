Opravdový válečník! McDonagh přemluvil doktora a návratem pomohl k výhře

Kouzlo play off by bylo sotva poloviční, kdyby takoví hráči neexistovali. Bojovníci, dříči a obětavci. Podobně se může právem titulovat dvaatřicetiletý obránce Ryan McDonagh. V noci znovu ukázal, jak se dokáže rozdat pro tým. Tampa Bay kráčí za zlatým hattrickem s výraznou podporou amerického zadáka.

Bolts v noci prožívali velmi nepříjemný scénář. Slíbili si, že v pátém klání konferenčního finále udělají všechno pro to, aby se na floridský poloostrov vraceli s vedení 3:2 na zápasy. Za nadějného stavu 1:1 ovšem zmizel na ošetřovně klíčový bek Ryan McDonagh, trenér Jon Cooper točil pouhé dva obránce s držením hole na levou stranu.

„Bylo to pro nás složité, Rangers tlačili,“ říkal po utkání Michail Sergačev, který se prostřídával s Victorem Hedmanem. „Nemůžete do toho najednou dávat všechno, je třeba šetřit dech. Pak se ale Ryan vrátil. To pro nás byla obrovská energická vzpruha. Určitě jeden z důvodů, proč jsme utkání nakonec zvládli.“

Ano. McDonagh se na své parťáky nevykašlal. V útrobách Madison Square Garden strávil 13 minut hry, ale poslední pětiminutovku stihl. Záhy vstřelil svůj 11. vítězný gól v play off Čech Ondřej Palát, který se tak v historické tabulce znovu přiblížil Joeovi Pavelskimu (14) a Jevgeniji Malkinovi (13). Tampa Bay oslavila důležité vítězství 3:1.

Pro McDonagha je série určitě speciální. V minulosti působil právě v dresu soupeře z New Yorku, odváděl cenné služby. Stanley Cupy ovšem začal množit až v barvách Bolts. Ti ho získali v rámci přestupu zpřed čtyř let jako tehdejšího kapitána Blueshirts

„Všichni fanoušci Rangers by si měli vážit, že tu mohli vidět Ryana hrát tolik let. My si to teď užíváme také,“ pravil hlavní trenér Cooper. „Je to opravdový válečník. Doktor mu řekl, ať jde do kabiny, jinak by tam ani nešel. Ale pak se rozhodl, že se přece jen musí vrátit,“ žasnul.

Stihl čtyři střídání, ale tým nabil čímsi neviditelným. Od té chvíle Lightning věřili v úspěch a Rangers nakonec udolali potřetí v řadě.

„Nevyzradím žádné tajemství: od chvíle, co je Ryan v našem týmu, povedlo se nám v play off několik skvělých tažení,“ přiznává Cooper.

