Odchod Bučněviče? Blues prý naslouchají nabídkám, přestavbu nechtějí

Řeč byla v této sezoně ve spojitosti s výměnou o jiných. Jméno Pavla Bučněviče, ruského útočníka St. Louis Blues, se ve spekulacích neobjevovalo. Odejít by však mohl. Blues se nesnaží jej vyměnit, ale ví, že zájem v lize je.

O všem jako první napsal Jeremy Rutherford z The Athletic, který poznamenal, že generální manažer Doug Armstrong rozhodně neobvolává zájemce, ale cítí, že by z Rusa mohla kápnout solidní protihodnota.

Armstrong je údajně ochoten vyslechnout nabídky za Bučněviče, ale Blues by museli být ohromeni nabídkou, aby vážně uvažovali o přestupu.

A to i přes to, že Bučněvič nezažívá nejlepší sezonu. V tomto ročníku nasbíral v 53 zápasech celkem 19 gólů a 43 bodů, nicméně i tak je na nejlepší cestě ke čtvrté dvacetigólové sezoně v řadě. Pouze pět jeho zásahů přišlo při hře pět na pět, ale podle The Score jich dle pokročilých statistik měl mít dvakrát tolik.

Ze stávající smlouvy mu zbývá ještě jeden rok s platem 5,8 milionu dolarů. Po jejím vypršení bude Bučněvičovi 30 let. Všestranný ruský útočník by měl nad případnou dohodou určitou kontrolu díky tomu, že má seznam dvanácti týmů, kam ho Blues nesmí vyměnit.

V minulé sezoně prošlo St. Louis velkou proměnou a rozloučilo se s Vladimirem Tarasenkem, Ryanem O'Reillym a Ivanem Barbaševem.

I přes tento hromadný odchod se Blues v tomto ročníku snaží o účast v play off. Armstrong nedávno v rozhovoru s Pierrem LeBrunem z The Athletic zopakoval, že váhá s kompletní přestavbou.

"Vím hodně o tom, na jakém trhu působíme. Mluvil jsem o tom s naší vlastnickou skupinou, která mě k tomu vede, a nemyslím si, že si naše fanouškovská základna zaslouží nebo chce být součástí osmi až desetileté přestavby," vysvětlil šéf klubu.

Kdo by však mohl odejít, to jsou hráči s končícími smlouvami. Konkrétně jde o Marca Scandellu, Oskara Sundqvista, Sammyho Blaise a Kasperiho Kapanena.

