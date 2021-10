NHL v číslech: Hertl začal sezonu bravurně! O kolik peněz by mohl v létě žádat?

Do poslední sezony svého současného kontraktu vstupuje Tomáš Hertl, jeden z nejpodceňovanějších hráčů NHL. Jak už sám několikrát zmínil, o peníze mu nepůjde, chce hlavně hrát v týmu, který má šanci vyhrát Stanley Cup. Ve skutečnosti je ovšem Hertl jedním z nejlepších oboustranných centrů v NHL, což potvrdil ihned v prvním utkání proti Winnipegu. Jeho nároky v létě by mohly být vskutku vysoké. A právem.

Jak je všeobecně známo, generální manažeři si tzv. 'two-way' centrů váží velmi hodně. Není divu. Právě tito útočníci bývají mezi nejdůležitějšími ve vyřazovacích bojích. Namátkou můžeme zmínit Jonathana Toewse u třínásobných vítězů z Chicaga, Anžeho Kopitara z dvounásobných šampionů Los Angeles či Ryana O'Reillyho ze St. Louis.

Vynikající start

Tomáš Hertl je už několik posledních sezon považován za nejlepšího hráče celého týmu. Svoji kvalitu pak potvrdil ihned ve svém prvním duelu této sezony proti Jets.

Jakmile byl totiž Hertl na ledě, San Jose proti Winnipegu vcelku jasně dominovalo. Pozitivní podíl 86,7 % v očekávaných gólech je naprosto skvělou hodnotou z pohledu Sharks. V praxi to znamená skutečně dominanci na obou stranách kluziště.

Ke skvělému celoplošnému výkonu přidal také jednu branku a jednu asistenci na vítězný gól. U mnoha analytiků byl pak Hertl zaslouženě jmenován nejlepším hráčem zápasu.

Cena nové smlouvy

Jak už bylo řečeno, po tomto ročníku vyprší Hertlovi současná smlouva a v létě se může stát nechráněným volným hráčem. Jediné, co mu v tom může zamezit, je to, že ještě před otevřením volného trhu hráčů prodlouží předčasně kontrakt se San Jose.

O kvalitách Tomáše Hertla se pomalu, ale jistě začínají dozvídat i fanoušci ostatních týmů. Několik expertů už totiž upozornilo na jeho kontrakt, který má vypršet na konci této sezony.

Začalo se objevovat několik spekulací, kde by centra kvalit Tomáše Hertla jistě uvítali. Montreal či New York Rangers byli mezi nimi.

Otázkou však je, za kolik peněz bude ochoten Hertl v daném týmu podepsat.

Český útočník navíc k vyjednávání má jednu obrovskou výhodu, a to že volným hráčem bude už ve svých 28 letech. Tudíž i kdyby podepsal novou smlouvu až na 8 let, dá se předpokládat, že minimálně 6 sezon by měl své ceně dostát.

Podle našich odhadů, kdy bereme v potaz Hertlovu kvalitu, věk, podpisy ostatních volných hráčů z posledních let a předpokládaný vzrůstající platový strop v následujících letech, by si Tomáš Hertl zasloužil v průměru ročně okolo 7,5 až 8 milionů dolarů.

