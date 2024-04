Neúspěšná mise v Columbusu? Příště budu lepší, slibuje Kekalainen

Jen málo generálních manažerů bylo v poslední době kritizováno tak jako Jarmo Kekalainen. Ten nakonec Columbus opustil, nicméně na NHL ani post GM nechce zanevřít. Rád by se vrátil, a to co nejdříve.

"Podruhé bych byl mnohem lepší," řekl Kekalainen pro nhl.com. "Také si uvědomuji, že nejsem připraven odejít do důchodu, zůstávám aktivní. Prošel jsem si skautingem několika zápasů, abych se ujistil, že jsem v obraze a mám přehled o dalších nadějích, které přicházejí do NHL. Jsem plný energie a připravený i na další výzvy."

Sedmapadesátiletý Kekalainen byl propuštěn v půlce února poté, co jedenáct sezón působil jako GM Columbusu Blue Jackets, což bylo podle jeho slov nejlepší období jeho života.

Do funkce byl přijat 13. února 2013 a stal se prvním evropským GM v historii NHL. Pod jeho vedením dosáhli Blue Jackets v 869 zápasech základní části bilance 410-362-97, pětkrát se kvalifikovali do play off a v roce 2019 v prvním kole překvapili Tampu Bay.

"Je to životní styl. Pořád miluji hokej. Rád buduji tým, řídím osobnosti a vidím, jak se to všechno spojuje. To je to, co chci dělat dál, a doufám, že k tomu dostanu další příležitost,“ nabízí se týmům. „Zbývá mi jeden cíl, a to vyhrát Stanley Cup. Vždycky jsem byl týmový hráč a chci jím zůstat až do konce. Ale rozhodně nejsem připraven odejít do důchodu."

Poslední roky a měsíce ale byly bez nadsázky bídné. Na ledě, ale i mimo něj. Podivná rozhodnutí, nepřesvědčivé výměny či podpisy, to vše bylo podtrženo zmíněným neúspěchem na ledě.

"Slyšel jsem, že v tomto oboru není otázkou zda, ale kdy. Mně se to stalo poprvé teď, když mě vyhodili, takže to samozřejmě není něco, co bych chtěl zažít,“ pokrčil rameny.

Situace se může rychle změnit (zvlášť v NHL), nicméně zatím to nevypadá, že by některá z organizací nutně spěchala se změnou generálního manažera. U některých sice existují otazníky, nicméně na spadnutí není nic.

Víc bude jasno v létě, do té doby si finský činovník musí počkat. Dočká se?

