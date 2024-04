Nejmladší v historii! Celebrini získal prestižní Hobey Baker Award

Sedmnáctiletý Macklin Celebrini, jenž je v podstatě všemi pasován do role předpokládané jedničky letošního draftu, se dočkal zisku prestižní ceny Hobey Baker Award. Celebrini se stal nejmladším držitelem tohoto ocenění v historii a zároveň teprve čtvrtým hokejistou, který ho získal jako nováček. Navázal tím na úspěchy Paula Kariyi (1993), Jacka Eichela (2015) a Adama Fantiliho (2023).

Hobey Baker Award je každoročně udělovaná nejlepšímu hokejistovi Národní univerzitní atletické asociace (NCAA). Je pojmenována po členovi Síně slávy Hobey Bakerovi, který hrál univerzitní hokej na Princetonské univerzitě a zemřel krátce po první světové válce.

Celebrini, který v této sezoně do univerzitní NCAA vstoupil jako nováček, dokázal v 38 zápasech nastřílet 32 branek a zapsat celkem 64 bodů. Byl druhým nejlepším střelcem a třetím nejproduktivnějším hráčem univerzitní ligy.

Vzhledem k tomu, že je rodákovi z Vancouveru teprve sedmnáct let a dokázal natolik dominovat v konkurenci starších hokejistů, kteří si už prošli drafty a jsou z nich prospekty organizací v NHL, byla volba nejlepšího hráče NCAA logickým vyústěním situace. Hráč Boston University předčil v hlasování o Hobey Baker Award Jacksona Blakea ze Severní Dakoty a Cuttera Gauthiera z Boston College.

„Je to neskutečný pocit,“ řekl k ocenění Celebrini, jenž se zároveň stal nejlepším nováčkem NCAA. „Je to tak prestižní ocenění, že to pro mě hodně znamená. Poslední rok byl úžasný. Všichni lidé na Bostonské univerzitě byli úžasní a podporovali náš tým i každého z nás jednotlivě. Bylo to výjimečné místo,“ naznačil, že by se do NCAA už nemusel vrátit a zkusil by se hned po draftu zapojit mezi profesionály.

Rozhodně přitom není bez šance. V červnu mu bude osmnáct let a na svůj věk má velmi slušnou konstituci těla. Je o něco větší a mohutnější než poslední jednička draftu Connor Bedard, který v osmnácti letech rovněž naskočil rovnou do NHL a okamžitě se zařadil mezi tahouny Chicaga.

Otázkou pak samozřejmě je, kdo si Celebriniho na letošním draftu vytáhne. O tom rozhodne draftová loterie, jejíž termín prozatím nebyl zveřejněn. Největší šance na získání první volby v draftu má San Jose, a to 25,5 %. Druhé je Chicago s 13,5 %, přičemž by se jednalo o skutečně zajímavé spojení Bedarda s Celebrinim, kolem nichž by se mohl vytvořit opravdu silný a nebezpečný tým. S 11,5 % pravděpodobnosti aktuálně operuje Anaheim, Columbus pak má 9,5 %.

