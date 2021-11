Nedostatek obránců i otazníky v brankovišti. Jak si v NHL vedou Češi bojující o Peking?

Zimní olympijské hry už klepou na dveře. Celosvětový sportovní svátek bude pořádně okořeněn účastí nejlepších hokejistů planety. Kostra českého týmu se skládá primárně z hráčů NHL. Kromě již nominovaných Davida Pastrňáka, Ondřeje Paláta a Jakuba Voráčka má dle slov trenéra Filipa Pešána blízko k účasti pod pěti kruhy i exbostonský forvard David Krejčí.

V průběhu podzimu se veřejnost dozvěděla první várku povolaných hokejistů všech kvalifikovaných zemí. Kanadskou soupisku budou vést hvězdy Connor McDavid, Alex Pietrangelo a Sidney Crosby, švédskou naopak Victor Hedman, Gabriel Landeskog či Mika Zibanejad. Američané berou Setha Jonese, Austona Matthewse i Patricka Kanea.

Trojice českých jmen překvapila málokoho. Nechybí v ní nejlepší střelec základní části NHL 2019/2020 David Pastrňák. Důvěru dostal i zkušený Jakub Voráček spolu s dvojnásobným šampionem Ondřejem Palátem.

Obavy o Vránu a Jaškina. Rittichova účast ohrožena

Hokej ovšem nepřináší jen pozitivní zprávy. Útočník Jakub Vrána se s největší pravděpodobností na své první olympijské hry v životě nepodívá, poněvadž v září absolvoval operaci ramene a do konce kalendářního roku bude bez hokeje. Dostatečný čas k návratu do formy mít nebude, i kdyby se v průběhu ledna mezi mantinely kanadsko-americké NHL vrátil.

Situace se značně zkomplikovala i pro Dmitrije Jaškina. Forvard, jenž se před začátkem letošního ročníku upsal Arizoně, byl v nedělním utkání na ledě Nashvillu nevybíravě sestřelen zadákem Markem Borowieckim. „Bude to na delší dobu. Jedná se o zranění v dolní části těla, Dmitrije čeká dlouhá pauza,“ řekl po zápase kouč Coyotes Andre Tourigny.

Po nepovedeném Karjala Cupu se trenér Pešán nechal slyšet, že i účast Davida Ritticha na ZOH je velmi nejistá. Devětadvacetiletý gólman čeká v únoru přírůstek do rodiny. Dveře se tak mnohem více otevírají pro Dana Vladaře či Karla Vejmelku. Vladař sice v Calgary odchytal jen čtyři duely, ale v sobotním měření sil na ledě Toronta se zaskvěl několika brilantními zákroky. Vejmelka si v nováčkovské sezoně vede skvěle z individuálního pohledu, po dvanácti zápasech si drží téměř 90% úspěšnost zákroků.

Jistou nominaci by mohl mít Vítek Vaněček, který se mezi třemi tyčemi Washingtonu pravidelně střídá s Rusem Samsonovem. Kartami zamíchá i Petr Mrázek. Ostravský rodák ale momentálně laboruje s poraněnými třísly.

Hledají se obránci, není kde brát

Klíčovým mužem zadních řad bude Filip Hronek. Královéhradeckého odchovance nominace nemine, přestože se čtyřiadvacetiletý zadák ve dvou zápasech letošního ročníku nevešel do sestavy Detroitu. I tak je ale s osmi kanadskými body nejproduktivnějším českým obráncem. Na ledě tráví v průměru přes 23 minut za zápas.

Jistotu by měl mít i tvrďák Radko Gudas, jenž od letošní sezony nastupuje za Floridu, která je momentálně nejlepším týmem celé soutěže. Jan Rutta z Tampy si své místo mezi šesti obránci také najde.

Jenže pak nastává problém.

Do osmi duelů v dresu Lightning naskočil navrátilec Andrej Šustr, který však stejně jako všichni zmínění obránci drží hokejku na pravou stranu. Kdo z leváků by tyto borce mohl doplnit? Brněnští odchovanci Jakub Zbořil s Liborem Hájkem toho zatím mnoho neodehráli. První jmenovaný nastoupil jen dvakrát za Boston, Hájek hájí barvy farmářského týmu New Yorku Rangers.

První volbou na levou stranu defenzívy tak zřejmě bude Radim Šimek, jenž se po covidové pauze už vrátil do sestavy San Jose. Generální manažer Petr Nedvěd pravděpodobně vezme na zřetel i obránce z AHL, kde pravidelně nastupují Filip Král, Michal Kempný nebo Jakub Galvas. Pak už ovšem přichází v úvahu pouze Evropa.

Někteří útočníci jistí, Kämpf s Kašem příkladně bojují

Kromě Pastrňáka, Paláta, Voráčka a pravděpodobně i Krejčího by pozvánka do Pekingu neměla minout ani Dominika Kubalíka, Tomáše Hertla nebo Martina Nečase.

O místo v sestavě si hlasitě říká už třetí sezonu po sobě Pavel Zacha, který na mladé soupisce Ďáblů z New Jersey patří mezi nejvytěžovanější a nejproduktivnější hráče. Velice slušně do NHL nakročil i Filip Zadina. Jednadvacetiletý útočník Red Wings pravidelně hrává v prvních dvou formacích, letos dosud nasbíral šest kanadských bodů.

Koho tam máme dál? Do třetí či čtvrté lajny se nabízí bostonský Tomáš Nosek, jenž je schopen odehrát kvalitní zápasy jak na centru, tak i na křídle. Filip Chytil z Rangers prožil velmi dobrou předsezonní přípravu, na konci které vsítil newyorským Islanders dokonce hattrick. Zatím to není úplně ono, ale proč by nakonec nemohl vést úderný útok mladíků po boku vrstevníků Nečase a Zadiny?

Svou pozici v týmu by měl mít i Radek Faksa. Sedmadvacetiletý střední útočník se Dallasu vyplácí. Je platný v předbrankovém prostoru, má nadprůměrná čísla na vhazování a v neposlední řadě je schopen sbírat i body. Jeho bodovým maximem v NHL je zatím sezona 2017/2018, ve které si v devětasedmdesáti zápasech zapsal 17 branek a 16 asistencí.

Ondřej Kaše s Davidem Kämpfem spolu nastupovali už v dorosteneckých kategoriích v Chomutově. Jejich cesty se znovu zkřížily v Torontu. Poslední zápasy odehráli ve třetí formaci po boku Švéda Pierra Engvalla. Kaše skóroval už ve třech duelech v řadě, přičemž Kämpf se k němu střelecky přidal i v uplynulém střetnutí na ledě Buffala. Bývalý útočník Chicaga se neštítí ani defenzivních úkolů. Kromě tradičně výborného vhazování je hodně platný i v oslabeních.

Jak by například mohly vypadat útočné formace českého týmu?

Ondřej Palát – David Krejčí – David Pastrňák

Dominik Kubalík – Tomáš Hertl – Jakub Voráček

Pavel Zacha – Filip Chytil – Martin Nečas

David Kämpf – Radek Faksa – Ondřej Kaše

Náhradníci: Dominik Simon – Tomáš Nosek – Filip Zadina

