Můj dům, můj hrad! Bruins stanovili nový rekord NHL

V nedobytnou tvrz proměnili v této sezoně hokejisté Bostonu Bruins svou TD Garden. A to až natolik, že v pátek dokonce stanovili nový rekord zámořské NHL! Vyhráli totiž dvanáctý domácí zápas od úvodu sezony, což se doposud nikomu nepovedlo.

Rekordního zápisu se Boston dočkal během pátečního bohatého programu, kdy na led proti Carolině vyrazil už v odpoledních hodinách tamního času. Bruins dokázali soupeře udolat 3:2 po prodloužení a vyhráli už dvanáctý domácí zápas v řadě. Před vlastním publikem v této sezoně ještě Medvědi neokusili hořkost porážky, čímž se zapsali do historie NHL.

Vítězství se přitom nerodilo snadno. Domácí dokonce ještě ve 40. minutě prohrávali 0:2. Pak ale zavelela k obratu česká legie v barvách Bruins! Napřed gólem do šatny snížil David Krejčí, jemuž asistovali David Pastrňák s Pavlem Zachou, načež zkušený český forvard v 51. minutě svým druhým gólem po přihrávce Zachy vyrovnal. Duel dospěl do prodloužení, které rozhodl v přesilové hře Pastrňák a vybojoval tím pro Boston rekordní výhru.

„Toto je tým z Original six, takže jakýkoliv rekord, kterého se s týmem dosáhne, je výjimečný. Už jen kvůli dlouhé historii,“ připomněl Pastrňák, že Boston je jedním ze zakládajících členů celé NHL.

Možnost stanovení rekordu visela ve vzduchu, což možná Bruins trochu svazovalo. „Byli jsme si toho vědomi, ale máme skvělou partu. Ve třetí třetině jsme převzali iniciativu a hráli jsme správným způsobem. Myslím, že v prvních dvou třetinách jsme je trochu unavili,“ podotkl Pastrňák, který v této sezoně zapsal už čtrnáctou branku.

Hlavní zásluhu na obratu měl šestatřicetiletý Krejčí, který podruhé v sezoně zaznamenal dvougólový zápas a celkově má na pažbě už osm zářezů. „Nikdy není sranda, když se před třetí třetinou prohrává,“ poznamenal zkušený útočník, který se do NHL vrátil po roční pauze. Jemu i jeho spoluhráčům hodně pomohly konzultace u videa během druhé přestávky. „Snažili jsme se přijít na to, co změnit. Pak jsme chtěli rychle jít zpátky na led a udělat svou práci. V této lize je těžké vyhrávat a vyhrát doma dvanáctý zápas v řadě, to je něco výjimečného,“ měl radost.

Rekord v počtu výher v řadě na domácím ledě od začátku sezony stanovilo v ročníku 1963/64 Chicago, které dosáhlo na jedenáct vítězství. Tento výkon v minulé sezoně vyrovnala Florida, která ale na dvanácté vítězství nedosáhla, když 28. listopadu 2021 prohrála 1:4 se Seattlem.

Co se nepovedlo Floridě, to dokázal nyní Boston. Bruins mohou už brzy zkusit svůj rekord ještě navýšit. V úterý si před vlastním publikem zahrají proti Tampě, kterou před pár dny porazili 5:3.

Share on Google+