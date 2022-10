Mladý průšvihář má svou první smlouvu v NHL. Montreal podepsal Logana Maillouxe

Po draftu 2021 byl z celé situace veliký poprask. Montreal v prvním kole volby talentů ukázal na tehdy osmnáctiletého Logana Maillouxe, který měl za sebou působení v kanadské juniorce OHL a také ve třetí švédské lize. Potud by bylo vše v pořádku. Jenže mladý obránce byl v době své švédské štace, kdy nastupoval za tým SK Lejon, obviněn a následně pokutován za narušení soukromí a pomluvu poté, co se svými spoluhráči sdílel nahé fotografie švédské dívky bez jejího souhlasu.

Sám Mailloux před draftem vydal prohlášení, ve kterém si sypal popel na hlavu a prosil kluby NHL, aby si ho kvůli této kauze nevybíraly. „Vím, že bude nějakou dobu trvat, než si u společnosti vybuduji důvěru, kterou jsem ztratil, a proto si myslím, že bude nejlepší, když se zřeknu NHL draftu 2021 a požádám, aby si mě o nadcházejícím víkendu nikdo nevybíral,“ uvedl kanadský bek na svém Twitteru.

„Cítím, že by mi to umožnilo prokázat adekvátní úroveň vyspělosti a charakteru v příští sezoně s London Knights v OHL a poskytlo by to všem týmům NHL příležitost přehodnotit můj charakter směrem k draftu 2022.“

Vskutku nečekaný tah ale předvedlo vedení Montrealu, které na Maillouxe i přes jeho přání ukázalo hned v prvním kole. Na Canadiens se pak kritika sypala doslova ze všech stran – od fanoušků přes novináře až po hokejové funkcionáře. „Draftováním prospekta Logana Maillouxe z 31. místa si organizace Montreal Canadiens vybrala nejen nadějného hokejistu, ale také mladého muže, který přiznal, že udělal vážnou chybu,“ stálo ve vyjádření, které klub zanedlouho po svém kontroverzním kroku poskytl.

Spory vyvolávající sága má nyní další pokračování. Kanadský celek totiž s Maillouxem podepsal nováčkovský kontrakt. Dnes již devatenáctiletý zadák si díky tříleté smlouvě včetně bonusů ročně vydělá v průměru 925 tisíc dolarů. „Je to rozhodnutí, o kterém jsme pečlivě přemýšleli,“ prohlásil generální manažer Montrealu Kent Hughes. „To, že byl Logan po velkou část léta na očích našeho týmu, nám umožnilo ho více poznat a ocenit jako člověka.“ Reakce veřejnosti na sebe dle očekávání ani tentokrát nenechaly čekat. Postup klubu fanoušky rozděluje – část z nich ho podporuje, jiná jej kritizuje.

Mailloux strávil uplynulý ročník v dresu celku London Knights z OHL. Dohromady ale odehrál pouhých 12 zápasů, ve kterých si do statistik připsal devět bodů. Vedení kanadské juniorské ligy ho totiž v září 2021 suspendovalo a na led se tak vrátil až v lednu letošního roku. Teď je před ním minimálně ze sportovního hlediska dosud největší výzva. Dokáže se urostlý obránce prosadit v NHL, nebo poputuje na farmu?

