Libor Hájek míří ze zámoří do Pardubic

„Blíží se Vánoce, začínáme nadělovat dárky,“ vzkázal včera odpoledne Petr Dědek. A kromě prodlužování smluv přivádí i první posilu v průběhu ročníku. Ze zámoří se vrací do extraligy zkušený bek Libor Hájek.

Už v létě měl údajně více extraligových nabídek. Přijal až teď, v půlce prosince. Pětadvacetiletý odchovanec Komety ale míří do Pardubic, nikoli do Brna, kde hokejově vyrůstal.

Libor Hájek naskočil do NHL vždy na část sezony v průběhu pěti let, po dlouhé kapitole u Rangers pak zamířil na zkoušku do Pittsburghu. Tam ovšem neuspěl a na farmě Penguins byl v jedenácti utkáních bez bodu.

„Libor je dalším hráčem se zkušenostmi z NHL, který s klubem uzavřel dlouhodobou smlouvu. Je to obránce s velkou perspektivou. Do Česka se vrací s cílem hrát o trofeje,“ popsal majitel Pardubic Dědek.

Hájka Dynamo podepsalo do roku 2028. A zrovna proti Pardubicím před 9 lety debutoval v extralize…

V rozhodnutí pro Dynamo kromě ambic mohl hrát roli i Spenglerův pohár – při delším zranění Davida Musila Pardubicím posílení defenzivy přijde vhod. Hájek by teoreticky mohl stihnout už pondělní utkání proti Olomouci.

Spoluhráče Kauta, Kloučka a Vála už navíc Hájek zná z Mistrovství světa juniorů 2018, kde Češi skončili čtvrtí a Hájek byl s osmi body jedním z nejlepších beků turnaje. Později si zahrál i na dospělém MS 2021 v Rize.

A kontext v Dynamu? Zda prodlouží smlouvy útočníci Musil nebo Říčka, to se teprve dozvíme.

Jádro obrany (Čerešňák, Dvořák, Musil, Vála) je ale pod smlouvou na příští dvě sezony a Jan Košťálek dokonce podepsal až do roku 2027.

Po Novém roce se tak bude řešit budoucnost obránců Bučka a Koláře. Sedmatřicetiletý Kolář přitom asi už může zvažovat i konec kariéry.

