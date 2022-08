Kubalík si exhibici užil. Detroit? Nalil mi krev do žil, říká

Jednou z velkých hvězd charitativního utkání ve Žďáru nad Sázavou byl také Dominik Kubalík. Útočník Detroitu si akci po jejím skončení pochvaloval.

„Myslím, že to bylo velmi povedené a všichni si to užili. Popravdě jsem nečekal, že tady bude až tak vyprodáno,“ svěřuje se.

I díky výrazné divácké kulise čekalo na hokejisty velké teplo. Tedy něco, co pro tento sport není obvyklé. „Ze začátku to bylo znát a člověk si musel zvyknout. Ale postupně to bylo lepší a lepší. Navíc všichni to měli stejné,“ ví Kubalík.

Vyhlášeného střelce čeká od nové sezony nová výzva. Patří totiž k čerstvým akvizicím Red Wings, kde se setká i s dalšími českými hráči.

„Kluci o organizaci mluví výborně. Pro mě je to nový impuls. Nemůžu se dočkat momentu, kdy to všechno začne. Ze začátku to samozřejmě bude trochu hektické, než se člověk zabydlí a rozkouká, ale těším se,“ hlásí Kubalík.

A pokračuje: „Věřím, že se dostanu do pohody a ukážu, že umím střílet góly.“

Poslední ročník nebyl v Kubalíkově podání ideální. Trápilo se navíc celé Chicago. „Dávali jsme málo gólů. Pak je to hodně o hlavě. Když si člověk věří, je hokej zábava, když ne, je to těžší.“

I kvůli nepovedené sezoně měla někdejší hvězda Plzně obavy o svou budoucnost.

„Těch pár dní bylo velice hektických. Měl jsem spoustu telefonátů a člověk, jestliže je v takové pozici, tak samozřejmě má otazníky. Říká se, jestli mu to vyjde a kde mu to vyjde. Když se proto schylovalo k tomu, že to bude Detroit, tak se mi ulevilo. Nalilo mi to novou krev do žil.“

„Berou mě jako střelce. Neříkám, že jsem střelec, který dává padesát gólů za sezonu, to ani náhodou, ale v Detroitu o mně vědí, že jsem spíš koncový hráč než tvořič,“ popisuje.

Red Wings jsou na vzestupu. Rovněž tenhle aspekt je pro Dominika Kubalíka důležitý. „Chtějí jít nahoru. Taky proto jsem rád, že si mě vybrali a že mi věří. Doufám, že jim důvěru splatím,“ líčí na závěr.

