Kravcov míří do KHL

Rodák z Vladivostoku podepsal dvouletou smlouvu v Kontinentální hokejové lize (KHL). S ruským Traktorem Čeljabinsk stvrdil pakt na 40 milionů rublů ročně, což činí něco málo přes půl milionu amerických dolarů. Se značnými bonusy by si však v klubu, který jej vychoval, a kde strávil povětšinu své dosavadní kariéry, mohl přijít až na 1 milion dolarů.

Vitalij Kravcov v létě nabude statutu chráněného volného hráče (RFA). Je předpoklad, že jej Canucks kvalifikují, čímž si uchovají jeho práva do 1. července 2027. Tamní organizace je údajně spokojená, že třiadvacetiletý forvard bude pokračovat ve svém rozvoji v ruské nejvyšší soutěži.

Sluší se připomenout, že Kravcov byl před letošní uzávěrkou přestupů vytrejdován do Vancouveru z New York Rangers, kteří jej při vstupním draftu do NHL v roce 2018 volili jako devátého v pořadí. Opačným směrem putoval útočník Will Lockwood — někdejší juniorský reprezentant USA — a sedmý pick draftu 2026.

Na Manhattanu ruský křídelník díru do světa neudělal. Ve 48 zápasech zaznamenal pouhých 10 bodů za 5 gólů a stejný počet asistencí. Další dva body (1+1) přidal ve svém novém působišti ve Vancouveru. V závěru základní části zde nastoupil k 16 duelům, přičemž trenér Rick Tocchet mu dal příležitost zahrát si ve formaci se svým krajanem Vasili Podkolzinem a pracovitým centrem Sheldonem Driesem. Pár utkání odbruslil dokonce po boku hvězdného Eliase Petterssona.

Nastalá situace ve Vancouveru sníží přetlak křídelních útočníků, uvolní trochu místa pod platovým stropem a dá příležitost kupříkladu švédskému útočníkovi Nilsi Höglanderovi, který se v uplynulém ročníku činil na farmě v Abbotsford (AHL).

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 500 Kč na své první sázky!

Share on Google+