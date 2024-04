Konečně, volají fanoušci Rangers. Lafreniere sbírá body a je tahounem týmu

Dlouhá léta měli New York Rangers smůlu na draft. Z prvního místa brali v roce 1979 a pak až v roce 2020. Jasnou volbou byl Alexis Lafreniere, nicméně dlouho se mu nedařilo prodat potenciál, který v sobě má. V poslední době ro ale rozbalil naplno a konečně vypadá jako hráč, který byl jedničkou draftu.

Nejvíce je pochopitelně vidět poslední zápas, ve kterém dal hattrick Arizoně a k tomu připsal dvě asistence. Díky tomu se poprvé v kariéře NHL přehoupnul přes hranici padesáti bodů.

"Tvrdě makám a snažím se zlepšovat každým dnem," řekl Lafreniere, který je prvním Rangerem ve věku 22 let nebo mladší od Briana Leetche, který zaznamenal pět a více bodů v zápase. "Prostě hraju svou hru a hraju sebevědomě. O to se snažím."

Právě v předposlední větě na to kápnul. Už není ustrašený a nehledá jednoduchá řešení. Hraje s obrovským sebevědomím a přehledem na ledě. Fanoušci Rangers by navíc dodali, že to, co někdy spálí jeho spoluhráči po jeho přihrávkách, je až neskutečné. Z Kanaďana se stal skvělý playmaker, který ale taky dokáže skvěle zakončit.

Jako proti Arizoně. Jel v přečíslení společně s Vincentem Trocheckem. Dříve by asi volil přihrávku a přenesl by tím odpovědnost na něj, ale tentokrát zkušeně vymetl roh Vejmelkovy brány.

"Je to výjimečný hráč," dodal brankář Jonathan Quick. "Je to hráč, který rozhoduje zápasy. Dělá vynikající akce. Výborně spolupracuje s Artěmijem Panarinem a Trocheckem. Je zábava se na něj dívat a sledovat jeho výkony."

Jak Quick řekl, tahle lajna si sedla. Trocheck je spolehlivý centr se solidní produktivitou, Panarin zažívá také životní ročník. I díky Lafrenierovi. „Jeho lajna je nebezpečná každý zápas,“ přikývl trenér Peter Laviolette.

Zatím to teda dělá 74 zápasů, 25 branek a 27 asistencí. Zajímavý je ale pohled na širší kontext.

Jen dvakrát si pomohl gólem v přesilovce (na které obecně dostává málo prostoru). To znamená, že dal při rovnovážném počtu hráčů na ledě více gólů než Elias Pettersson, Connor McDavid, Leon Draisaitl nebo Sam Reinhart.

Velmi podobně je to i s asistencemi. To znamená, že má ve standardní hře více bodů (46) než Cale Makar, Alex DeBrincat, Roman Josi nebo Nico Hischier.

Příslib je to solidní. Fanoušci Rangers si nyní přejí, aby se to přeneslo do play off.

