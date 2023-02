Kolotoč kolem Vrány. Detroit se ho chce zbavit

Jestli je kolem nějakého českého hráče v zámoří zamotaná situace, pak jde o Jakuba Vránu. Záměrně nepíšeme, že se jedná o NHL, jelikož český útočník momentálně působí na farmě. Jeho osud je ale velmi nejistý.

Jen pro připomenutí. Vrána přišel do Detroitu v roce 2021 výměnou z Washingtonu. Od té doby odehrál pouhých 39 utkáních. Když nastoupil, poměrně se mu dařilo.

Pak ale přišla zranění i osobní problémy, které během této sezony vyústily v absenci. Čekal se velký návrat, ten ale nepřišel. Od návratu k hokeji působí Vrána na farmě. Tam se mu ale v poslední dobře daří, o čemž jsme referovali zde.

Z logiky věci se tak nabízí myšlenka, že by mohl přejít zpět do NHL. Situace ale není tak jednoduchá. Jednou z překážek je i platový strop, nicméně problém je někde jinde.

A problém je větší, než by se asi Vránovi líbilo. Ze zámoří totiž přišly informace, které pro Čecha nejsou vůbec pozitivní.

„Pro vás, kteří čekáte na povolání Jakuba Vrány zpět do týmu, mám špatnou zprávu. Jistě, všechno se může změnit, ale dle všeho už si za Detroit nezahraje. Do hry přichází výměna, případně vyplacení ze smlouvy,“ napsal novinář Nick Alberga.

A jeho kolega David Pagnotta dodal: „Slyšel jsem to samé. Je velmi nepravděpodobné, že by se Vrána k Red Wings vrátil. Detroit se ho chce zbavit, ať už to bude výměnou či vyplacením.“

Najít obchodního partnera bude pro Detroit dle všeho velmi náročné. Vrána byl totiž již dříve umístěn na waiver listinu, odkud si ho mohl jakýkoliv tým stáhnout bez toho, aniž by musel posílat protihodnotu na druhou stranu. Jelikož této možnosti nikdo nevyužil, nedá se čekat, že by týmy změnily názor.

Pro Red Wings by však vyplacení ze smlouvy nebylo velkou překážkou. Z Vránovy smlouvy zbyde po této sezoně pouze jeden rok s platem 5,25 milionů dolarů. Pokud by se k tomu vedení Detroitu opravdu odhodlalo, mohl by následně Vránu podepsat jakýkoliv jiný tým.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+