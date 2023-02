POHLED: Chytá formu a říká si o návrat do NHL. Vrána se na farmě Detroitu rozjíždí

Šestadvacetiletý Jakub Vrána prožívá na farmě v Grand Rapids úspěšné období. Český útočník, který v této sezoně skončil v asistenčním programu NHL, pravidelně boduje, střílí góly a pomáhá tamním Griffins k posunu tabulkou AHL. Rozpaky z jeho návratu, během něhož skončil na waiver listu při definitivním přeřazení na farmu, jsou ta tam.

Když bylo oznámeno, že se Vrána vrací z asistenčního programu a absolvuje kondiční starty v AHL, očekávalo se, že se rychle vrátí do soupisky Red Wings. Místo toho se ale vedení Detroitu rozhodlo českého útočníka umístit na waiver list, ze kterého si ho mohl vzít během 24 hodin jakýkoliv tým NHL. Nestalo se tak a Vrána skončil definitivně na farmě v Grand Rapids.

V médiích se okamžitě rojily spekulace o tom, že Vrána se stal nepotřebným a nechtěným. Toto zhodnocení situace mohlo vypadat logicky, ale bylo poněkud nešťastné. Jelikož byl totiž Vrána po návratu na led zcela bez formy, jeho matné výkony tomu odpovídaly. Za takové situace by ho prakticky žádný generální manažer neposlal do kolotoče NHL, kde by se pouze plácal a mohl být na obtíž.

Že se generální manažer Steve Yzerman nebojí velkých, a pro někoho možná kontroverzních, tahů, to prokázal i v dalších týdnech. Stejně jako Vrána dopadl Alex Nedeljkovic a v sobotu byl na waiver list zařazen i Adam Erne, který zatím celou sezonu prožil v dresu Red Wings, ale nyní míří rovněž na farmu (důvodem může být návrat Filipa Zadiny po zranění, momentálně absolvuje kondiční starty v AHL). Pokud si ho tedy někdo nevyzvedne.

Ale zpátky k Vránovi. Jelikož nikdo zatím oficiálně nekomentoval, proč vlastně český forvard šel do asistenčního programu, nikdo nedokáže ani stoprocentně říct, že by byl nechtěný či nepotřebný. Detroit i Grand Rapids ohledně českého útočníka mlčí a pokud už se objeví nějaké informace, vůbec nenaznačují, co by s ním mělo být dál.

Od kondičních startů, přes waiver list, až po krátkodobé vyřazení ze sestavy Griffins (důvodem bylo, že si pro Vránu muselo Grand Rapids vytvořit prostor kvůli tomu, že je “veteránem” s více než 300 profesionálními zápasy. I v tomto případě média chybně spekulovala o tom, že se Vrána ani neudrží na soupisce farmářského týmu), se Vrána začal pomalu rozjíždět. Matné výkony po návratu z asistenčního programu hodil za hlavu a rozehrál se.

V noci na neděli dal Texasu dva góly a protáhl svou šňůru zápasů, v nichž bodoval, na čtyři (4+2). Za posledních sedm utkání pak nasázel šest branek a přidal dvě asistence. V předchozích osmi duelech přitom zaznamenal pouhou jednu asistenci. I to svědčí o tom, že po “léčbě” potřeboval čas, který mu byl poskytnut. A rázem je z Vrány opět kvalitní střelec, díky čemuž se v NHL dříve usadil.

Zatímco se v kanadském bodování Grand Rapids dere stále výš a výš a drží výbornou úspěšnost střelby na 14 %, z jeho formy těží i samotní Griffins. Těm se povedlo vyhrát čtyři zápasy v řadě, dostali se z posledního místa Centrální divize a stahují ztrátu na postupové pozice do play-off, kterou v průběhu sezony nabrali.

A Vrána pomalu dává najevo, že rozhodně hrát hokej nezapomněl a rád by se vrátil mezi elitu. Ať už to bude v Detroitu, či v jiném týmu, pokud by byl náhodou vytrejdován (problémem může být jeho vysoká smlouva na 5,25 milionu dolarů za sezonu), své poslední slovo neřekl. Odepisovat ho, jak to mnozí udělali, bylo chybou.

