Kdo moc vybírá, přebere? Mezi volnými hráči stále zůstávají zajímavá jména

V uplynulé sezoně se jim až tak moc nedařilo, řada z nich už překročila třicítku a statisticky je jejich výkonnost na ústupu. Přesto trh s volnými hráči stále nabízí poměrně zajímavé zboží, které by mohlo některým týmům ještě vyztužit jejich soupisku. Financí je ale v tuto chvíli už proklatě málo...

Příliš dlouhé vyčkávání s podpisem se nemusí vyplatit. Nejlépe to asi shrnuli agenti P.K. Subbana a Evana Rodriguese. Zatímco muž, jenž zastupuje druhého jmenovaného, uvedl, že o jeho svěřence má zájem až osm týmů, ale hned tři mají problémy s platovým stropem, agent Subbana byl otevřenější.

Podle něj je o hvězdného beka v NHL zájem, ale žádný ze zájemců není momentálně schopen nabídnout kontrakt. To se samozřejmě přímo pojí i s nároky třiatřicetiletého kanadského beka, který posledních osm let hrál za průměrnou roční gáži ve výši 9 milionů dolarů.

I kdyby snížil své nároky na polovinu, tak si takové peníze může v tuto chvíli dovolit jen devět týmů. Hned deset organizací pak řeší, jak svému platovému stropu ulevit, jelikož jej mají překročený. A to není dobrá zpráva pro muže, kteří jsou na trhu těmi nejzajímavějšími.

Samozřejmě, takový Evan Rodrigues může být poměrně levným zbožím, o které se budou ještě týmy handrkovat. Poměr cena/výkon by tu mohl být hodně zajímavý. Vždyť v minulé sezoně hrál za milion dolarů a zaznamenal v 82 zápasech 19 branek a 24 asistencí. Je mu ale 28 let a konečně touží po pořádné smlouvě. V Pittsburghu si jej nemohou dovolit, a tak čeká.

Stejně jako čeká například šestadvacetiletý Sonny Milano, který za 1,8 milionu dolarů dokázal v minulé sezoně v dresu Anaheimu zaznamenat v 66 zápasech 14 branek a 20 asistencí. I on by si rád finančně polepšil. A určitě by nepohrdnul možností jít do některého z předních celků.

A v tom může být obtíž.

Spousta hráčů doufá v hozené laso od týmu s vyššími ambicemi a zároveň chtějí adekvátní peníze s ohledem na své výkony, případně s ohledem na předchozí kontrakty. U mladších hokejistů platí první možnost, u druhých pak možnost druhá. Tedy smlouva, se kterou si výrazně nepohorší, pokud nejsou vyloženě na sklonku kariéry.

To může být problém vedle P.K. Subbana i pro další obránce Antona Stralmana, Calvina De Haana či Dannyho DeKeysera. Všechno jsou to zkušení beci, kteří ale v minulé sezoně brali alespoň 5 milionů dolarů. A takové peníze, vzhledem k jejich slabším výkonům, jim většina týmů dát nechce. Kupříkladu u DeKeysera se spekuluje o tom, že by jeho nový kontrakt měl mít hodnotu kolem jednoho milionu dolarů.

A proto mezi stále nepodepsanými hráči registrujeme také Victora Raska, stárnoucího Louiho Erikssona, Codyho Eakina, Antoina Roussela, Zacha Astona-Reese či Tylera Motteho. Smlouvu zatím nemají ani velezkušený obránce Keith Yandle či brankář Braden Holtby.

Řada z nich přitom má stále NHL co nabídnout. Jen nesmí příliš dlouho vybírat…

Nejzajímavější jména na trhu (v závorce loňský plat)

P.K. Subban, 33 let, obránce (8 000 000)

Anton Stralman, 35 let, obránce (5 500 000)

Calvin De Haan, 31 let, obránce (5 400 000)

Danny DeKeyser, 32 let, obránce (5 000 000)

Victor Rask, 29 let, útočník (4 000 000)

Loui Eriksson, 36 let, útočník (4 000 000)

Brett Connolly, 30 let, útočník (3 500 000)

Cody Eakin, 31 let, útočník (2 500 000)

Tyler Pytlick, 30 let, útočník (2 200 000) - PTO v St. Louis

Jay Beagle, 36 let, útočník (2 200 000)

Braden Holtby, 32 let, brankář (2 000 000)

Antoine Roussel, 32 let, útočník (1 900 000)

Sonny Milano, 26 let, útočník (1 800 000)

Zach Aston-Reese, 27 let, útočník (1 725 000)

Tyler Motte, 27 let, útočník (1 450 000)

Evan Rodrigues, 28 let, útočník (1 000 000)

Keith Yandle, 35 let, obránce (900 000)

Derick Brassard, 34 let, útočník (825 000)

Jimmy Vesey, 29 let, útočník (800 000) - PTO v NY Rangers

Alex Galchenyuk, 28 let, útočník (750 000)

Share on Google+