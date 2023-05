Kapitán zůstává! Kulicha a spol. povede Okposo i v další sezoně

Kapitán pokračuje! Kyle Okposo, jeden z lídrů kabiny Buffala, se nebude nikam stěhovat. V létě se mohl stát volným hráčem, nicméně s klubem se dohodnul s velkým předstihem. Pětatřicetiletý borec podepsal na další sezonu.

Kyle Okposo byl krátce poté, co prohra s New Jersey vyřadila Buffalo z boje o play off, pořádně zamyšlený.

„Jsem nesmírně hrdý na to, že jsem součástí tohoto týmu a že vidím, jak daleko jsme se dostali,“ řekl Okposo. „Stal se z nás tým. Nejdříve to začalo mimo led a pak to pomalu postupovalo na ledě. Myslím, že je to poprvé po dlouhé době, co něco takového můžeme říct.“

Chtěl zůstat jeho součástí. Kapitán Sabres ve středu podepsal roční smlouvu na 2,5 milionu dolarů a vzdal se možnosti stát se v létě nechráněným volným hráčem.

Pětatřicetiletý Okposo se etabloval jako nezpochybnitelný lídr nejmladšího týmu NHL na různých frontách – svým chováním na ledě, jednáním v šatně i angažovaností v komunitě. „Byl nejlepším kapitánem, jakého jsem kdy měl,“ řekl Zemgus Girgensons, jeho spoluhráč.

Pod Okposovým vedením nasbírali Sabres v minulé sezoně 91 bodů, což je nejlepší výsledek organizace od sezóny 2010/11.

Na ledě je stejným lídrem jako mimo něj. Zažil už produktivnější ročníky, v minulé sezóně si připsal 28 bodů (11+17) v 75 zápasech. Ale v týmu má jinou roli. Jeho pracovní morálka je vyhlášená. Mimo to je také mentorem mladých, pod křídla si vzal například Peytona Krebse a stal se jeho mentorem.

„Můžete na zápas přivést souseda, který o hokeji nic neví, ale na první dobrou uvidí u Kylea tu soutěživost a pracovní morálku,“ charakterizoval Okpsona trenér Don Granato. „Je stejně zapálený pro hokej, jako když mu bylo 17 let, a tenhle zápal ho žene dál.“

