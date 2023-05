Jít proti rekordmanům? Nikdo nám nevěřil, dali jsme to, radoval se Tkachuk

Jestli existovalo něco, co Panthers hnalo proti obřímu favoritovi z Bostonu, pak to byla víra. Zatímco tým z jihu Spojených států se do play off sotva dostal, Boston zapsal nejlepší základní část v historii ligy. Ale po sedmi zápasech v sérii, v níž se momentum střídalo sem a tam, dovedla víra Panthers k postupu.

„Člověk si možná ani neuvědomuje, jak náročné je porazit takový tým v sérii hrané na sedm zápasů,“ řekl pak po zápase trenér Floridy Paul Maurice. „Každý může vyhrát zápas, ale čtyři zápasy? To si asi uvědomíte až časem.“

Kromě postupu samotného je úctyhodná i cesta, která k němu vedla. Bruins vedli v sérii už 3:1 a nikoho ani nenapadlo, že by z toho mohlo být ještě drama. A už vůbec ne postup Panthers.

„Buďme upřímní. Nikdo na celém světě si nemyslel, že tuhle sérii vyhrajeme, kromě kluků v naší kabině,“ řekl útočník Panthers Matthew Tkachuk.

Florida se v neděli ujala brzkého vedení 2:0, ale Boston vstřelil tři góly v řadě a dostal se do náskoku. Minutu před koncem základní hrací doby pak Brandon Montour svým druhým gólem v utkání vyrovnal na 3:3, když z levého kruhu překonal Jeremyho Swaymana.

„Skórovat necelou minutu před koncem, to je blázinec,“ řekl Montour. „Dali na 3:2, ale my jsme se nesložili. Stále jsme věřili.“

Na oslavy ani úlevy ale není čas, v dalším kole už číhá další ostřílený soupeř, a sice Toronto Maple Leafs.

„Mají několik opravdu elitních hráčů, kteří umí tvořit hru, v play off hrají velmi dobře,“ řekl Verhaeghe, střelec rozhodující branky. „Je to jiný tým než v minulých letech, bude to pro nás velká výzva.“

Jak ale trenér Maurice trefně poznamenal, jeho tým porazil nejlepší celek základní části. Nikdo mu nevěřil. Teď není důvod bát se nikoho.

„Myslím, že nenajdete tým, proti kterému by se hrálo hůře než proti Bostonu,“ řekl. „Jsou neskutečně dobří. V jejich hře není žádná slabina, takže vás prověří ve všech směrech. Jejich přesilovky jsou jedny z nejlepších. Takže to byla prověrka, kterou můžeme v následujícím kole využít v náš prospěch.“

