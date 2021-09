Hronkův konkurent? Německý mistr, co se stal Yzermanovou šokující volbou

Stejně jako Filip Hronek drží hůl napravo a s gustem podporu ofenzívu. Na rozdíl od českého reprezentanta ovšem měří přes 190 centimetrů a do metráku mu chybí jen pár kilo. Navrch je Moritz Seider o tři a půl roku mladší a na draftu na něj přišla, byť za doprovodu údivu fanoušků i odborníků, řada už zkraje prvního kola. Ano, to on by měl jednou velet obraně detroitských Red Wings. A kdo ví, třeba si dirigentskou taktovku převezme od Hronka už v nacházející sezoně.

Když se Steve Yzerman rozhodl pro návrat do Detroitu, vzbudil u příznivců Rudých křídel velká očekávání.

Milovali ho coby hráče, výjimečného kapitána, co dovedl tradiční klub ke třem Stanley Cupům. A také viděli působivé výsledky, kterých dosáhl coby generální manažer s tampskými Blesky.

Vzrušeně tak sledovali Yzermanův první draft v roli GM Red Wings. A mnozí v červnu 2019 dost možná oněměli údivem. "Stevie Y" měl k dispozici velmi cenný výběr, volil z šesté pozice. Ukázal právě na Seidera, kterého řadili odborníci až do druhé poloviny úvodní rundy.

Zaujal ho kombinací talentu a přístupu, oslovila jej Seiderova mentální vyspělost. O tom všem mu nejspíše reportovali skauti, co sledovali nadaného teenagera třeba na seniorském MS v Košicích.

Seider dal na šampionátu dva góly, jako první osmnáctiletý zadák od sedmdesátých let. "Zájem skautů byl velký, absolvoval jsem spoustu interview," povídal poté Seider, o kterém německý tisk právem psal jako o největším talentu od Leona Draisaitla.

Dlouhovlasý čahoun byl už tou dobou senzací DEL, patřila mu trofej pro nejlepšího nováčka i titul s mannheimským Adlerem. Experty přesto Yzermanův tah překvapil, vždyť spousta z nich řadili Seidera až na začátek druhého kola.

O dva roky později vypadá Yzerman jako génius. Pokolikáté už. Seider má za sebou dvě sezony, v nichž potvrdil svou extratřídu. Nejprve ohromil zámoří. když ihned po příchodu za velkou louži válel na farmě. V bodování beků Grand Rapids Griffins skončil druhý!

Poté si podmanil Švédsko. V ročníku 2020/2021 oblékl dres Rögle a krom jiného také díky 28 bodům získal cenu pro nejlepšího obránce. "Je to výjimečný hráč a je radost s ním pracovat," chválil Seidera tamní trenér Cam.Abbott.

Rodák ze čtyřtisícového městečka Zell pokračoval v krasojízdě také na letošním mistrovství. V Lotyšsku se probil do výběru hvězd turnaje, navrch byl vyhlášen králem beků. Zase dominoval, v jeho hře se snoubí přehled, chytrost, rychlost i šikovnost.

Teď by rád vynikal v NHL. Fanoušci Red Wings v čerstvé anketě webu The Athletic dali najevo svou víru v Seiderův okamžitý úspěch. Většina očekává, že se stane stabilním členem jednoho ze dvou elitních defenzivních párů. Pár procent hlasujících doufá, že získá Calder Trophy.

Nejsou sami. Když měli redaktoři NHL.com jmenovat hráče, který podle nich bude nejlepším nováčkem sezony 2021/2022, Adam Kimelmann sáhl po Seiderovi. Už chápete, proč Yzerman šetřil s penězi a podepsal Hronka levněji, než by si hradecký patriot možná zasloužil?

V rukávu má trumfové eso. Seidera, s velkou pravděpodobností budoucího detroitského zadáka číslo 1. Teď už jen, aby zvládl přechod do NHL a potvrdil chvalozpěvy, které jej provázejí, kamkoliv přijde. Zdá se, že je spíše otázkou, ne zda, ale jak rychle se tak stane.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+