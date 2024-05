Co s drahým a neproduktivním Duboisem? Nevyplatíme ho, tvrdí Blake

68 milionů dolarů za osm let hokeje. Takové kontrakty dostávají zpravidla superhvězdy. Winnipeg dal tak luxusní smlouvu Pierru-Lucu Duboisovi a obratem poslal frankofonního Kanaďana do Los Angeles. Už podruhé si totiž brzy šestadvacetiletý plejer přál hrát jinde, než kam ho hokejový osud zavál. Ale v Hollywoodu to zatím na šťastný konec nevypadá.

16 gólů a 24 asistencí.

To je na hráče s tak vysokým platem zkrátka málo.

Snad až zoufale.

Obzvlášť když si příznivec Kings uvědomí, koho všeho se GM Rob Blake kvůli Duboisovi vzdal. Gabriela Vilardiho, Alexe Iafalla i Rasmuse Kupariho. A navrch musel přihodit ještě výběr ve druhém kole letošního draftu.

Sám hráč dobře ví, že zatím zůstal daleko za očekáváním. A před pár dny se nechal slyšet, že udělá všechno pro to, aby si v další sezoně renomé napravil a naplno ukázal svůj potenciál.

A byť se spekulovalo, že tu příležitost od Kings nedostane, Blake se dušuje, že LA (zatím) Duboise nevyplatí.

Blake věří, že Dubois, kterému lichotily analytické údaje, prolomí v ročníku 2024/25 trápení a bude sbírat body po hrstech jako dřív. Lépe řečeno, musí či snad chce tomu věřit.

Dubois si nicméně i přes štědrou gáži bude muset nejprve vydobýt pozici mezi týmovými hvězdami. Vždyť v průměru hrál jen necelých 16 minut za večer, přednost dostávali jiní.

Aby si řekl o větší vytížení, potřebuje si si rozpomenout na časy, kdy atakoval hranici 30 tref a sbíral přes 60 bodů. Ruku na srdce, ani taková produktivita by ale zcela neobhájila jeho masivní pakt.

Vždyť žijeme v éře, kdy nejlepší hokejisté koketují s metou 150 bodů a kolem stovky se jich pochybují cca. dvě desítky.

“Vím, že umím hrát lépe. Ale ani u Jets mi první sezona nevyšla, ve Winnipegu toho pro mě tehdy bylo hodně nového, musel jsem se vším sžít. A teď jsem zažil to samé. Nepanikařím, nic není ztraceno, přes léto na sobě budu makat,” hlásí.

Splatí Blakeovi důvěru?

