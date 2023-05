Hill udržel čisté konto, Vegas má blízko k finále

Dallas se vrátil po dvou porážkách v prodloužení na vlastní led, kde chtěl usilovat o srovnání stavu série. To se mu však vůbec nepovedlo.

DALLAS STARS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

0:4 (0:3, 0:1, 0:0)

STAV SÉRIE: 0:3

Vegas krok od finále

Dallas nevstoupil do zápasu vůbec dobře. Již ve druhé minutě se totiž prosadil Marchessault. To však nebylo vše. Benn se necelou minutu po inkasovaném gólu nechal hloupě vyloučit do konce utkání a Vegas dlouhou přesilovku využilo. V čase 7:10 Vegas vstřelilo třetí gól a Oettinger mířil z branky. Ve druhé a třetí třetině byl Dallas lepším týmem, v poslední dvacetiminutovce svého soupeře přestřílel dokonce 14:2, ale na Hilla nikdo z domácích recept nenalezl. Dallas tak bude pozítří muset vyhrát, chce-li udržet šance na Stanley Cup.

Branky a nahrávky

2. Marchessault (Eichel, Barbašev), 6. Barbašev (N. Roy), 8. Carrier (Blueger, Kolesar), 29. Pietrangelo (Barbašev, N. Roy).

Statistika

Střely na bránu: 34 – 16 | Přesilová hra: 0/2 – 1/6 | Trestné minuty: 35 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 2 zákroků, 3 OG, úspěšnost 40,0 %, odchytal 07:10

Scott Wedgewood (DAL) – 10 zákroků, 1 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 52:06

Adin Hill (VGK) – 34 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:10



Tři hvězdy utkání

1. Adin Hill (VGK) 34 zákroků

2. Ivan Barbašev (VGK) 1+2

3. Alex Pietrangelo (VGK) 1+0

