Hertl musel na operaci, bude chybět blíže nespecifikované období

Útočník San Jose Tomáš Hertl bude po zákroku, kdy mu byla odstraněna uvolněná část chrupavky v levém koleni, chybět minimálně několik týdnů. Konkrétní termín možného návratu vedení Sharks neoznámilo.

„V této sezoně jsem občas pociťoval bolest v levém koleni,“ uvedl Hertl v prohlášení. „Po rozhovorech s lékaři a naším zdravotnickým personálem na začátku roku bylo jasné, že se zranění nebude zhoršovat a že přes něj mohu dál hrát,“ řekl s tím, že nebyl problém ani s jeho účastí na All-Star víkendu v Torontu.

„Po návratu z Toronta jsem se znovu bavil s rodinou a našimi lékaři a rozhodl jsem se podstoupit tento zákrok nyní, abych se mohl co nejdříve vrátit ve stoprocentní kondici,“ dodal Hertl, který ve 48 zápasech v této sezoně zaznamenal 15 branek a 19 asistencí.

O tom, jak dlouho by měl Hertl po operaci kolene týmu scházet, nechtěl generální manažer Mike Grier spekulovat. „Přesný časový plán bude ještě stanoven na základě výsledků zákroku a jeho rehabilitace,“ uvedl Grier. „Budeme sledovat jeho pokrok v průběhu rehabilitace a později poskytneme aktuální informace o jeho stavu.“

S ohledem na to, jaké výkony v probíhajícím ročníku San Jose předvádí, neměl šéf Žraloků žádný problém s tím, že se Hertl rozhodl podstoupit chirurgický zákrok právě nyní. „Vzhledem k povaze zranění jsme neměli žádný problém s Tomášovým rozhodnutím zúčastnit se All-Star víkendu a respektujeme jeho rozhodnutí podstoupit tento zákrok nyní,“ cituje prohlášení oficiální web NHL.

Hertl, jenž je nejlépe placeným hráčem týmu, by měl stihnout ještě v této sezoně na led naskočit. To je důležité i s ohledem na letošní mistrovství světa, které se bude hrát v Praze a Ostravě. Hertl, jenž v roce 2022 uzavřel osmiletý kontrakt na 65,1 milionu dolarů, by měl být jedním z tahounů národního týmu.

