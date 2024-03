Guentzel se vrací na místo činu. Těším se hlavně za rodinou, říká

Jake Guentzel se stal ligovou hvězdou v Pittsburghu. Před pár týdny odtud zamířil do Caroliny, která ho bere jako poslední dílek do skládačky k zisku Stanley Cupu. Guentzel se nyní připravuje na svou první zkušenost s protivníkem ve městě, kde profesionálně vyrostl. Prestižní zápas ho čeká v noci na středu.

Guentzel má v novém týmu na kontě 12 bodů (2 góly a 10 asistencí) v osmi zápasech, navíc jen jednou prohrál v základní hrací době.

Oba týmy se nacházejí v jiném rozpoložení. Zatímco Carolina chce nejvýš, Pittsburgh už přestal počítat i s účastí v play off.

"Je to samozřejmě vzrušující," řekl Guentzel novinářům po pondělním tréninku. "Rodina je pořád tam, takže se s nimi večer uvidím. Bude hezké vidět některé kluky z týmu. Ale pořád půjde hlavně o dva body, které snad sebereme my."

Hurricanes by měli vědět, co od publika, které uvidí svého dlouholetého oblíbence, očekávat, přestože minulý týden absolvovali návrat centra Jevgenije Kuzněcova do Washingtonu.

"Je to těžké," dodal trenér Caroliny Rod Brind'Amour. "Už jsme o tom trochu mluvili a bude tam hodně emocí. Pro hráče je to samozřejmě těžký zápas, o tom není pochyb. Guentzel tam prožil skvělou kariéru a dokázal spoustu skvělých věcí. Je to výjimečný večer."

Stejně přemýšlí i zkušený útočník. "Bude to emotivní," je mu jasné. "Zároveň to bude zábava. V srdci naší rodiny je to speciální město. Bude to skvělý zážitek."

Guentzelova manželka Natalie a jejich syn Charlie zůstali po výměně v Pittsburghu. Řekl, že město pro jeho rodinu hodně znamená a budoucnost ještě neřeší, jelikož v létě se může stát, že Jake opět změní angažmá. Stane se totiž volným hráčem.

"Myslím, že při rozbruslení to člověk vstřebá, je to nová zkušenost, ale jakmile spadne puk, je to zase jen hokej a něco, co děláte celý život," pokrčil rameny Guentzel. "Bude to jiné, ale bude to určitě fajn."

