Guentzel patří Carolině! Crosby: Nevím, co je to za signál

Hurikáni ulovili velkou rybu! Tu největší! Do Raleighu putuje Jack Guentzel. Ač se stěhovat nechtěl, Pittsburgh už měl delší dobu jasno, že produktivního Američana vymění. Stalo se tak v noci na pátek, nejvíce na Pens zapůsobila nabídka od generálního manažera Dona Waddella.

Waddell bývá při přestupové uzávěrce spíše opatrný, v minulosti nepřiváděl ta nejzvučnější z dostupných jmen.

Tentokrát je to jinak, povedl se mu vskutku kapitální úlovek. Byť ho Guentzel (a s ním farmář Ty Smith) nevyšel vůbec lacino. Do Steel City poslal Michaela Buntinga, podmínečné první a páté kolo v letošním draftu a také trojici “prospektů”: Villeho Koivunena, Vasilije Ponomareva a Cruze Luciuse.

Na první pohled obří protihodnotu korigují podmínky. Tučňáci nedostanou výběr v první rundě, pokud Carolina nedojde do finále Stanley Cupu. V takovém případě získají volbu o kolo později.

A jestli Canes nevyhrají stříbrný pohár, může pittsburský GM Kyle Dubas zapomenout i na podmínečný výběr v pátém kole.

Navíc se Waddellovi podařilo Dubase přesvědčit, aby si ponechal 25 procent z Guentzelovy stopové zátěže, která činí rovných šest milionů dolarů.

“Bylo to jedno z mých nejtěžších rozhodnutí,” řekl Dubas o vytrejdování Guentzela, dvojnásobného čtyřicetigólového kanonýra.

Vzdávají Penguins boj o postup do play-off? “Nevím, co je to za signál. To se musíte zeptat vedení,” komentoval transfer v kabině oblíbeného borce kapitán Pens Sidney Crosby.

Příchod Buntinga naznačuje, že to Pittsburgh úplně nebalí. Jenže v situaci, kdy byl daleko od druhé divoké karty i s Guentzelem, těžko se dá očekávat, že se bez něj, byť s Buntingem, tento trend otočí.

Carolina získala klasického “žoldáka”, Guentzelovi je devětadvacet a končí mu smlouva. V této sezoně je prozatím na 22 gólech a 30 asistencích.

Mimořádně se mu dlouhodobě daří v play-off (34+24 v 58 zápasech), v roce 2017 pomohl Pens ke Stanley Cupu.

S čím se musí Canes smířit, je, minimálně optikou analytiků, slabší defenzíva.

Dubas přivádí v Buntingovi svého starého známého, autor 13 branek v aktuálním ročníku má relativně skromnou smlouvu až do roku 2026 na 13,5 milionu dolarů.

U Hurikánů zůstal za očekáváním, změna prostředí (a Crosby po boku) mu může prospět.

Ponomarev s Koivunenem jsou borci, které si v letech 2020 a 2021 zamluvila Carolina ve druhém kole draftu. Jednadvacetiletý Rus už sbírá zkušenosti se zámořským hokejem v AHL, o rok mladší Fin exceluje doma v barvách Kärpät Oulu.

Teenager Lucius hraje univerzitní ligu, Waddell ho bral předloni ve čtvrté rundě, jeho akcie ovšem stoupají a může být fajn trefou. Cruzův starší bratr Chaz je top talentem Tryskáčů z Winnipegu.

Hlavní postava trejdu je ovšem jasná. Guentzel, palebná síla, která Hurikánům v play-off pravidelně scházela.

