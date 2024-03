Fleury promluvil o své budoucnosti. Bude gólman pokračovat v NHL?

Marc-André Fleury absolvuje svou dvacátou sezonu v NHL. Zkraje letošního ročníku to vypadalo, že půjde o jeho poslední představení v nejslavnější lize světa, nyní to vypadá, že ještě brankářské náčiní na hřebík pověsit nehodlá.

„Dnes jsou dveře pro návrat otevřenější než v září nebo říjnu,“ přiznal nedávno Fleury ohledně šancí na to, že se v září opět objeví v NHL a začne svou 21. sezónu. Devětatřicetiletý gólman je kusem historie, má na kontě 1021 zápasů ve čtyřech různých týmech. Největší část své kariéry strávil v Pittsburghu, se kterým hned třikrát slavil zisk Stanley Cupu. Ke dnešnímu dni má na kontě 560 vítězných zápasů, což jej řadí na druhé místo v historických tabulkách, zaostává pouze za Martinem Brodeurem, který zapsal 691 vítězných zápasů.

„Myslel jsem si, že to bude moje poslední sezona. V létě jsem si říkal, že se připravuji na svůj poslední rok v lize. Ale nálada se změnila. Tréninkový kemp nebyl jednoduchý, bolely mě kyčle, na začátku sezony jsme prohrávali zápasy. Nehrál jsem tak, jak jsem chtěl. Nakonec jsem se cítil lépe a začal jsem hrát lépe. Znovu jsem objevil radost z hokeje. Prvních pár měsíců mě to moc nebavilo. Měl jsem problémy s kyčlí a tým se trápil,“ svěřil se gólman Wild. „Když jsem hrál v polovině října v Montrealu, tak jsem řekl, že s rozhodnutím o své budoucnosti počkám do konce sezóny. Pozval jsem své přátele a rodinu pro případ, že by to byl můj poslední zápas v Bell Centre.“

Momentálně Fleury jasně vzkazuje: Buď ukončím kariéru nebo podepíšu s Minnesotou. „Ano, pravděpodobně je to Minnesota nebo konec kariéry. Nechtěl bych se stěhovat a brát své tři děti z jejich prostředí. Už se stěhovaly dost. Nechci je vykořenit. Moje holky mají v Minnesotě školu, kamarády a sport. A moje žena je tu také spokojená. Pokud bych se rozhodl pokračovat, podepsal bych roční smlouvu. A pak to nějak vyřešíme,“ popsal kanadský gólman, který má ve své bohaté sbírce úspěchů také zlato z olympijských her.

Zároveň však přiznal, že to není jen na něm a v následujících týdnech se chce sejít s generálním manažerem Billem Guerinem, aby probrali výhledy do budoucna. „Chci vědět, co si myslí. Jaké jsou jeho plány s týmem a jaké jsou jeho možnosti. Máme také dalšího dobrého mladého brankáře v AHL, Jespera Wallstedta. Ten už dva roky chytá v Iowě. Budu potřebovat znát Billovy plány. Pravděpodobně se rozhodnu až po konci sezóny,“ prozradil Fleury.

Pozitivně gólmanskou legendu vnímá také hlavní kouč Minnesoty: „Když se podívám na to, na jaké úrovni hraje, jak komunikuje se spoluhráči a jak zvedá náladu v šatně, tak proč by neměl pokračovat? Neviděl jsem žádný pokles jeho výkonnosti. Pokud si dokáže udržet vysokou úroveň hry jako brankář a pokud má stále stejnou touhu hrát a vyhrávat, řekl bych, že jeho setrvání je určitě možné.“

Minnesotu čeká posledních 10 duelů základní části. Šance na play off jsou aktuálně velmi mizivé, ale matematicky stále existují. V boji o pozici druhé divoké karty v Západní konferenci ztrácí na LA Kings 8 bodů. Jak dopadne stíhací jízda o účast ve vyřazovacích bojích?

