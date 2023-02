Dvě stovky: Mimozemšťan Gretzky a jeho rekordní sezóna

Životní sezóna? Connor McDavid drží stále průměr přes 1,8 bodu na utkání, těsně pod svým maximem ze zkráceného ročníku 2020-21, kdy v kanadské divizi sbíral v průměru 1,875 bodu na zápas. Stále tak živí naději na 150 bodů v sezóně. Ať už kulatou metu pokoří či nikoli, ohlédněme se za těmi několika borci, kteří na 150 bodů dosáhli.

Bylo jich pět.

Sto padesát? Proč tak málo?

Jméno Wayne Gretzky je pojmem v celém sportovním světě, ostatně už v roce 1982 jej Sports Illustrated vyhlásili Sportovcem roku. „Cena, které si vážím asi nejvíc,“ řekl tehdy. Fascinoval nadpozemskou produktivitou. V seriálu o 150 bodových hráčích působí až trochu nepatřičně, zasloužil by si vlastní kategorii, což naznačuje i upravený titulek. Jako jediný hokejista v historii překročil hranici 200 bodů za sezónu, a to hned čtyřikrát.

Jen dva hráči udolali metu 150 bodů víckrát. Mario Lemieux třikrát (199, 161 a 160), Gretzky rovnou devětkrát (215, 212, 208, 205,196, 183, 168, 164, 163). Sedmkrát v Edmontonu, dvakrát v Los Angeles.

Dlouholetý spoluhráč Paul Coffey o něm řekl: „Lidé se mě často ptají, jak mohl Gretzky udělat 200 bodů? Říkal jsem jim: ‚Snadno, snažil se udělat 300 bodů.‘ Před ním ani po něm neexistoval hráč, který by chtěl skórovat, kdykoli vstoupil na led. A nemyslím tím sobecky střílet, šlo mu o góly týmu, když byl na ledě. Stejně rád je připravoval.“

Z jedenácti nejlepších sezónních výkonů všech dob jich devět patří Gretzkymu. Že to měl v osmdesátých letech snazší? Ano, branek padalo víc, gólmani v úsporné výstroji nebyli tak mohutní ani atletičtí jako dnes. Jenomže Gretzky za sebou nechával konkurenci o parník. V sezóně 1981-82 vyhrál produktivitu s náskokem 65 bodů, v dalších letech o 72, 79, 73, 74 a 75 bodů. Všichni měli stejné možnosti, jen jeden vynikal.

Je to, jako by dnes McDavid vyhrál s náskokem 50 bodů.

Už ve své druhé sezóně zapsal Gretzky 164 bodů. Ve třetí překonal dvě stovky. „Hranici 150 bodů do té doby překonal jen Esposito a já, kdo by uvažoval o 200?“ vzpomíná ve své první biografii Gretzky. „S pěti zápasy před koncem jsem měl 199 bodů, Zavolal jsem našim: ‚Hej jedete do Calgary?‘ Nestává se každý den, aby váš synek dal 200 bodů.“

Čtyřmi body (2+2) vydatně načal třetí stovku, dalšími devíti pak vyhnal svůj součet na 212 bodů. V play off 1982 bohužel Olejáři nedokázali překročit první kolo, kde prohráli s Los Angeles 2:3. Gretzky v těch pěti zápasech bodoval dvanáctkrát (5+7).

Vzhůru ke hvězdám

Byla to doba zrání. Oilers v sobě skrývali obrovskou sílu. „Některým soupeřům jsme stříleli góly, už když jsme vystupovali z autobusu,“ vzpomínal na zlaté časy tahoun Oilers. Edmonton ničil soupeře na potkání, mužstvo ale muselo uzrát, aby došlo až na vrchol. Takhle vzpomíná na vzájemné setkání z play off 1981 Bryan Trottier, hvězda New York Islanders, v životopisné knize All Roads Home.

„Byla to smělá, mladá parta. Vypadalo to, že se hokejem baví. Na střídače si prozpěvovali, usmívali se. Některé chlapy od nás to štvalo, mně se to líbilo. K hokeji se stavěli stylem: ‚Když vy na nás padesát střel, tak my na vás sedmdesát! Když vy sedmdesát, tak my devadesát!‘ Přestřílíme vás, přebruslíme! Brankáře vlastně ani nepotřebujeme.“

S takovou taktikou pochopitelně nešlo uspět, Oilers se potřebovali zklidnit, posbírat zkušenosti. První pohárový triumf přišel v roce 1984, to byla Gretzkyho druhá 200 bodová sezóna (205). O rok později další (208). Rekordní ročník přišel v sezóně 1985-86, kdy nastřádal 215 bodů. Také 163 asistencí je dodnes nepřekonaným rekordem.

Život, jaký chcete žít

Ročník 1985-86 odpálil Edmonton fantasticky. Olejáři byli k nezastavení. V semknutém mužstvu si nikdo na nic nehrál. Ani jeho stavitel Glen Sather nemazal nováčkům med kolem pusy: „Hoši, hrajete o jedno místečko v tomhle týmu, možná o dvě,“ sdělil už v přípravném kempu novým hráčům.

Jedním z velkých úkolů Johna Mucklera a Glena Sathera v té době bylo uhlídat ega Olejářů. „Museli se zaměřit na dovednosti hráčů a zabránit tomu, aby jejich frajerství vedlo k sebeuspokojení. Čím úspěšnější Oilers byli, tím byl tento úkol obtížnější,“ píše novinář Al Strachan v druhém Gretzkyho životopise Příběh hokejové legendy.

Sám nositel čísla 99 byl na absolutním vrcholu. „Nikdy jsem se necítil lépe. Bylo mi čtyřiadvacet, vydělával jsem víc, než jsem mohl utratit. Každý večer jsem byl v jiné restauraci, žil jsem životem, jaký jsem si přál žít.“

Nastřílel „jen“ 52 gólů, nejmíň své od úvodní sezóny, všechno si ale vynahrazoval tvorbou hry. „Moje přihrávky měly vzestupnou tendenci. Dával jsem klasicky aspoň dvě každý zápas, plus ještě nějaké drobné – dohromady 163. S celkovými 215 body jsem vytvořil nový rekord NHL,“ popisuje Gretzky.

Ty „drobné“ vypadaly někdy dost divoce: 11. prosince proti Chicagu nahrával Gretzky na gól sedmkrát, 20. prosince proti Los Angeles šestkrát, 14. února proti Quebecu opět sedmkrát, a to při výsledku 8:2, prosím pěkně!

Sezóna měla tehdy jen 80 utkání, Gretzky nebodoval pouze ve třech. „Ne že bych chtěl být nafoukanec, ale nepamatuju si jediný zápas, kde bych ze sebe nevydal všechno, co ve mně bylo,“ vzpomíná na nevšední ročník Gretz.

Edmonton vyhrál 56 zápasů, v sedmi remizoval a se 119 body byl jasně nejlepším celkem NHL. 426 vstřelených branek znamená průměr 5,3 na utkání. I když ta čísla svědčí o obrovské dominanci, Gretzky se na záplavě gólů podílel z víc než poloviny (!) – 215 bodů znamená průměr 2,69 bodu na večer a podíl na 50,4% trefách celého mužstva.

Na stejnou úroveň se později dostalo jen několik hráčů. Mario Lemieux, Jaromír Jágr a v současné době Connor McDavid. Nepostradatelní, schopní vyprodukovat víc než půlku branek svého mužstva. Nikdo ale nepodepsal přes padesát procent týmových gólů v tak obrovském absolutním počtu, jako Gretzky v sezóně 1985-86 u Oilers.

