Dva góly v prvním zápase NHL? Syn legendárního Doana zažil skvělý večer

Lépe to snad ani nešlo. Když legendární Shane Doan před pár lety na draftu oznamoval, že si organizace vybírá jeho syna Joshe, byl to doják. Ale až teď napsal parádní tečku. Josh se totiž v noci v prvním zápase kariéry v NHL gólově prosadil, a to hned dvakrát.

„Tohle bylo fakt výjimečné,“ usmíval se po zápase, který jeho tým proti Columbusu zvládnul vítězně.

Doan nejprve skóroval ve druhé třetině a před koncem třetí třetiny poslal Arizonu do vedení 3:2, když tečoval střelu Matiase Maccelliho pod břevno a nastartoval ofenzivní superzávěr Coyotes.

„Je to trochu pohádka, dát dva góly, vstřelit vítězný gól, hrát opravdu dobře, mít šanci na další góly,“ vyjmenoval trenér Coyotes Andre Tourigny. „Takhle by to mělo být.“

Šance opravdu měl, gólů mohlo být víc. Největší příležitostí byl asi samostatný únik na gólmana Elvise Merzlinkise, nicméně v tomto momentě se mu nepodařilo skórovat.

„Byl jsem dost frustrovaný, protože jsem nevyužil brejk a vím, že táta se chystal odejít, protože věděl, jak budu naštvaný a nechtěl to vidět. Naštěstí jsem pak dal ten první gól,“ řekl Doan.

Doan, který byl před zápasem povolán z farmy z Tucsonu, je synem lídra bodování Coyotes a dlouholetého kapitána Shanea Doana, který po obou gólech syna slavil se členy rodiny v soukromém skyboxu, ale kamery ho pochopitelně stihly zachytit.

„Myslím si, že už jen samotný večer bude pro mě navždy nezapomenutelný,“ řekl Josh Doan. „Bylo mi řečeno, abych si užil svůj první zápas v životě, protože první zápas máte jenom jeden, a na tenhle zápas nikdy nezapomenu. Bude těžké ho překonat.“

Doanovi se stali druhým duem otec-syn v historii NHL, které získalo bod při svém debutu v NHL ve stejném klubu, a připojili se tak k Berniemu a Dannymu Geoffrionovým z Montrealu.

