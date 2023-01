Dohoda v nedohlednu. Může Larkin opustit Detroit?

Někteří fanoušci Detroitu možná začínají být pořádně nervózní. Kapitán a tvář organizace Dylan Larkin totiž stále nemá novou smlouvu. Co je horší, k podpisu není ani blízko. Obě strany by rády dlouhodobý kontrakt, ale hádáte správně, jde o peníze.

Do uzávěrky přestupů zbývá zhruba šest týdnů. Pořád je to spousta času, ale když vás něco tlačí, dny a týdny utíkají mnohem rychleji.

Šestadvacetiletý Larkin hraje v posledním roce své pětileté smlouvy, v létě může být nechráněným volným hráčem. Průměrný roční plat vycházel na 6,1 milionů dolarů ročně, navíc má ve smlouvě klauzuli o nevyměnitelnosti.

Svůj osud má tak útočník ve svých rukách. Jednání už pochopitelně začala. První bod, a sice délka kontraktu, problém není. Larkin i Red Wings se několikrát vyjádřili, že stojí o další spolupráci. Ani jedné straně nevadí nejdelší možný kontrakt na osm let.

Potíž je tedy logicky v počtu dolarů, které budou kapitánovi Detroitu vyplaceny.

Larkinovi zástupci měli v minulém týdnu dostat od organizace novou nabídku, její výše ale prý hráčovy agenty nepříjemně zaskočila.

Novinář David Pagnotta dodává, že zatímco Larkin by rád minimálně devět milionů dolarů ročně, Yzerman a spol. se na to moc netváří, realistickou nabídku vidí spíše o milion dolarů níže, možná i pod osm milionů.

Jen těžko si představit Detroit bez Larkina. O to pravděpodobnější je, že se obě strany domluví. Kapitán a tamní rodák by jen nerad opouštěl tým, organizace by zase nerada přišla o největší hvězdu a lídra kabiny.

Kontrakt dobíhá také dalšímu velkému jménu. Tyler Bertuzzi patří k tomu lepšímu, co ofenziva Red Wings nabízí, nicméně klidně se může stát, že jeho plat bude muset ustoupit Larkinovému. Málokdo by se divil, kdyby se stěhoval i Jakub Vrána se svými pěti miliony dolarů ročně.

