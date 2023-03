Díl první: Jak jsem zjistil, že mě vyměnili

V den uzávěrky přestupů sedí fanoušci jako přikovaní před obrazovkami televizorů nebo co chvíli kontrolují notifikace Twitteru na svých mobilních zařízeních, aby měli přehled, jak si v tomto každoročním období počíná jejich tým. Když však dojde k výměně, jak to vlastně zjistí samotný hráč?

Martin Kaut v nedávném rozhovoru přiznal, že o přestupu do San Jose se dozvěděl od svého kamaráda a nového spoluhráče Tomáše Hertla. Když mu prý volal, myslel si, že je opilý.

Jak tomu bylo u jiných hráčů, které zámořští novináři zpovídali na tuto otázku?

Chris Chelios

29. června 1990: Vyměněn z Montrealu Canadiens do svého rodného Chicaga za Denise Savarda. Blackhawks též získali volbu ve druhém kole draftu 1991 (Michael Pomichter).

„Stěhování do Chicaga bylo fajn. Bylo léto a já jsem se vracel domů.“

23. března 1999: Vyměněn z Chicaga do Detroitu za Anderse Erikssona, výběr v prvním kole draftu 1999 (Steve McCarthy) a výběr v prvním kole draftu 2001 (Adam Munro).

„Ten přestup mě tehdy šokoval. Nemohl jsem uvěřit, že budu hrát za Detroit, odvěkého rivala Blackhawks. Říkal jsem si, že tam přeci nikdy hrát nemůžu. Odchod z chicagské šatny pak byl dost možná ten nejzvláštnější a nejnepříjemnější pocit, jaký jsem ve své hokejové kariéře zažil.

Myslím, že ten den jsme měli hrát proti Pittsburghu a já to zjistil odpoledne před tím zápasem. Musel jsem jet do haly, sbalit si věci a rychle odjet na letiště. Byl to takový fofr, že jsem ani neměl příležitost rozloučit se se spoluhráči.“

Igor Larionov

24. října 1995: Vyměněn ze San Jose do Detroitu za Raye Shepparda po odehrání pouhých čtyř zápasů v sezóně 1995-96.

„Samozřejmě, že si na to pamatuju. Vlastně jsem tenkrát o výměnu požádal. V San Jose to podle mě nešlo správným směrem, tak jsem vyjádřil touhu odejít. Asi po dvou týdnech mi tak zavolal Scotty Bowman, aby mi řekl, že jsem vytrejdován do Detroitu za Raye Shepparda.

Abych řekl pravdu, stejně to byl zvláštní pocit - ne snad úzkost, spíš pobídka k nové výzvě. Jiný tým, jiné ambice, šance zahrát si se skvělými hráči. Detroit měl — a má — navíc jedinečnou franšízu.“

28. prosince 2000: V sezóně 2000-01, poté, co odehrál 26 zápasů za Floridu, byl vyměněn zpět do Detroitu za Yana Golubovského.

„Uznávám, že to tehdy bylo hodně zvláštní. Na Floridě jsem strávil asi tři měsíce, ale skoro od prvního dne jsem věděl, že to nefunguje a vlastně jsem o výměnu taky zažádal. Měl jsem už nějaký věk a chtěl jsem hrát o trofeje. Na Floridě se prohrávalo, tak jsem byl rád, že jsem byl do Vánoc zpátky doma - v Detroitu. O výměně mě informoval přímo Bryan Murray, který byl tenkrát generálním manažerem Panthers. A já jsem krátce na to s Red Wings vyhrál Stanley Cup. Svůj třetí.“

Johnny Boychuk

4. října 2014: Vyměněn z Bostonu do New York Islanders za druhé (dříve získané od Flyers) a třetí kolo (Brandon Carlo) draftu 2015 a výběr ve druhém kole draftu 2016.

„Byli jsme tehdy s Medvědy v Detroitu, kde jsme měli odehrát přípravný zápas s Red Wings. Přiletěli jsme den předtím, takže jsme spali na hotelu, když mě uprostřed noci vzbudil telefon. Bylo to divné, protože vždycky si před spaním uvádím mobil do tichého režimu. Jenže zrovna tenkrát jsem na to asi nějak zapomněl. Každopádně, na displeji bylo bostonské předčíslí. Hned mě napadlo: ‚Vyměnili mě.' Zvedl jsem telefon, kde se ozval Peter (Chiarelli - tehdejší GM Bruins): 'Hej, Johnny. Volá Peter Chiarelli.' Odpovídám: 'Ahoj.' A v duchu si přitom říkám: 'Generální manažer vám volá pouze tehdy, když vás trejduje.' A taky že jo. Jenom mi oznámil: 'Vyměnili jsme tě do Islanders. Nechtěli jsme, ale v situaci s platovým stropem…' Bla, bla, bla k tomu dodával. Už si nepamatuju, co jsem mu na to přesně řekl. Byl milý, ale já jsem byl naštvaný. Měl jsem rád město a organizaci Bruins. Jasně, vím, že je to byznys a o ten jde především, ale tehdy mi to bylo opravdu moc líto. Šel jsem spát jako Medvěd a probudil jsem se jako Ostrovan."

Max Talbot

31. října 2013: Vyměněn s Paulem Careym z Philadelphie do Colorada za Steva Downieho.

„Byl Halloween a právě nám skončil trénink. Když jsem byl necelé čtyři bloky od mého domu, volal mi Holmgren (Paul - tehdejší GM Flyers, pozn. autora), že odcházím do Colorada. Byl to pro mě šok, protože v sezóně bylo odehráno jen nějakých 10 nebo 11 utkání a vy nečekáte, že budete vyměněn takhle brzy na začátku ročníku. Moje žena byla v sedmém měsíci těhotenství. Před necelým rokem jsme navíc ve Philadelphii dostavěli dům. A já se musel rychle sbalit a ještě ten den odletět do Dallasu, kde byl toho času můj nový tým na tripu. Nebylo příjemné, přijít domů a říct ženě: 'Promiň, stěhujeme se.' Zůstala sama v novém domě, který jsme právě domalovali, v domě plného věcí pro miminko - postýlky a všech těch ostatních věcí, které musela zabalit a převézt o pár týdnů později do Denveru. A ještě k tomu musela zajistit prodej domu.“

2. března 2015: Vyměněn z Colorada do Bostonu za Jordana Carona a výběr v šestém kole draftu 2016.

„Uzávěrka přestupů končila ve 14:00 hodin místního času. Byl jsem v tu dobu u doktora na nějaké kontrole. Z legrace jsem ženě přesně v celou napsal textovku: 'Jsme v bezpečí.' Jenže, ve 14:11 hodin mi napsal zprávu Renaud Lavoie s TVA (reportér z kanadského sportovního kanálu, pozn. autora) dotazem: 'Maxi, byl jsi fakt vyměněn?' Odepsal jsem mu, že si to nemyslím, jenže on pokračoval: 'Právě mi poslal tweet Elliotte Friedman (hokejový reportér a insider, pozn. autora), že jsi na odchodu z Colorada.' Odbyl jsem ho: 'O ničem nevím a navíc je po uzávěrce.' Jenže pak vycházím z nemocnice a zvoní mi telefon. Volá mi Joe Sakic (tehdejší GM Avalanche, pozn. autora) a já o chvíli později manželce, která z toho pochopitelně nebyla vůbec nadšená. Našemu dítěti byl rok a doma jsme navíc měli ubytovaného Nathana MacKinnona. No, alespoň to nebyly takový fofry jako při předchozím trejdu. Měl jsem den navíc a rodina mohla letět se mnou. Bruins nás ubytovali ve fajn bytě a fungovalo to skvěle. Pro zbytek věcí jsme se vrátili až na konci sezóny.“

