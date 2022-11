Další Čech v Síni slávy? Za Eliáše lobbuje i zámořský reportér

Z českého rybníčku ten názor zaznívá opakovaně. A právem. Patrik Eliáš by si podle nejednoho hokejového experta zasloužil flek mezi absolutní smetánkou, tedy ve Dvoraně slávy, jak Hockey Hall of Fame říká legendární novinář Peter Adler. Eliášovo jméno je ovšem při debatách o opomíjených hráčích slyšet i za velkou louží, naposledy se ozval Mike G. Morreale z NHL.com.

Bylo by jednoduché sklouznout ke srovnávání Eliášových statistik a poličky s trofejemi s hráči, co už v HHOF jsou.

Vždyť přece má víc bodů než takový Paul Kariya. A třeba na rozdíl od čerstvě uvedeného Daniela Alfredssona získal Stanley Cup. Dvakrát.

Jenže třebíčský rodák žádné podobné berličky nepotřebuje. Jeho kariéra mluví sama za sebe, Eliáš si vystačí bez poukazování na „slabší kusy.“ Vždyť, jak píše Morreale, je nejlepším ofenzivním plejerem v dějinách New Jersey Devils. Taky se v sezoně 2006/2007 stal jejich prvním evropským kapitánem. Drží vícero, ba snad většinu útočných rekordů Ďáblů.

„A rozhodně by neměl být ignorován fakt, že se jako první útočník dočkal v organizaci proslulé defenzivou vyvěšení dresu,“ míní americký odborník.

„Když New Jersey potřebovalo důležitý gól, tak ho připravil, nebo sám dal právě Eliáš,“ vyzdvihuje Morreale výkony frajera s šestadvacítkou na zádech v klíčových duelech. Nevytrácel se při nich z ledu, naopak dával na odiv svůj kumšt.

Eliáš zažil – navzdory hernímu stylu, který nepřál bodovým žním – sezonu s 96 body. I díky ní a příkladné věrnosti (její porušení hrozilo snad pouze jedinkrát, kdy o všestranného forvarda stáli newyorští Rangers) nasázel nejvíc gólů (408), zapsal nejvíc asistencí (617) a nastřádal nejvíc bodů (1027) ze všech Ďáblů.

V New Jersey mu dále patří maxima v počtu gólů a bodů v přesilovkách, nejproduktivnější byl rovněž v oslabení, na kontě má nejvíc vítězných i tref v prodloužení. A to byla řeč jen o základní části, pro play-off platí výše uvedené téměř do puntíku.

Tak výrazné stopy nedocílíte jen dlouhověkostí, musíte zároveň předvádět výkony světové úrovně. „Eliáš hrál hokej, za jaký už byli jiní špičkoví útočníci do Síně slávy uvedeni,“ přece jen uvedl Morreale jedno srovnání, byť samozřejmě nebyl konkrétní. Proč taky? Chtěl jen podtrhnout úroveň Eliášovy hry.

Na úrovni bylo (a je) i vystupování Eliáše. Mezi mantinely platil za gentlemana s rytířskými způsoby, mimo něj pak proslul jako slušný, férový a zábavný člověk se srdcem na správném místě. Věnoval a věnuje se dobročinnosti, podporuje nejeden smysluplný projekt, vzdělává se. Těžko byste hledali lepší vzor pro děti.

Američané rádi používají výraz „class act“, v Česku bychom řekli, že šestačtyřicetiletý elegán je klasa.

I to je důvod, proč by Eliášovi uvedení do Hockey Hall of Fame slušelo. Snad víc než leckterý z jeho pečlivě vybíraných outfitů.

