Chceš vidět play off, zaplať! Lístky na Vancouver šokují svou cenou

Sto bodů, jistý postup do play off. Vancouver si prodloužení sezóny posichroval jako první kanadský klub a diváci se pořádně těší. Tím spíš, že uvidí play off po skoro deseti letech!

Vstupenky na domácí zápasy prvního kola šly do prodeje v pondělí a ceny šokují. Nejlevnější lupeny byly k mání za 250 dolarů, ty ale rychle zmizely. Všude jinde už jsou minimálně za 400 dolarů; standardní lístky už jsou jen na dražší místa, začínají na 700 dolarech.

Ceny jsou aktuálně tak vysoko, že i profíci očekávají určitou korekci. „Myslím, že se časem upraví,“ věští s výhledem na další týdny Kingsley Bailey, jenž prodává vstupenky prostřednictvím své firmy Vancouver Ticket.

Canucks naposledy nakoukli do play off v roce 2020, kdy se ale hrálo v době pandemie bez diváků. Skutečně poslední klasické domácí zápasy pohárové části se tak na západě Kanady datují k roku 2015, kdy prohrál Vancouver první kolo s Calgary.

Tehdy lístky tak vysoko nebyly, protože Canucks nevstupovali do play off s takovými ambicemi. Ceny se před devíti lety pohybovaly mezi 80 až 300 dolary. Letos je zájem i kvůli zlepšeným výkonům mnohem větší, fanoušci se ale rostoucích cen současně bojí a začínají taktizovat.

„Často si místo dvou zápasů berou jen jeden,“ poznamenal Bailey.

Potvrdil to třeba fanoušek Kevin Danchella, který si v Baileyho centru koupil lístek jen na jedno utkání. „Na zbytek se podívám v televizi,“ konstatoval pragmaticky.

Termíny ani časy zápasů pro první kolo pochopitelně zatím nejsou známy, stejně jako soupeř.

