Budoucnost? Chci ji mít v Tampě, do konce kariéry, hlásí Hedman

Rozpustí se definitivně Tampy Bay? Dost možná. Ve hvězdách je budoucnost Stevena Stamkose, zanedlouho začne řešit končící kontrakt i další ikona posledních let. Bek Victor Hedman však nechce, aby se jeho situace se smlouvou protáhla do takové míry jako Stamkosova.

Už legendární obránce Tampy Bay Lightning prohlásil, že doufá, že po sezóně podepíše smlouvu, která by mohla být poslední v jeho kariéře. Tak, aby ubylo starostí a aby zůstal v klubu do konce kariéry.

"Jsme tady od prvního dne a jsem tady skoro polovinu svého života," řekl Hedman. "Nedokážu si představit nic jiného. Ale vím, že je to proces, je to byznys. V myšlenkách už směřuju k další sezoně a doufám, že nebudu ve stejné pozici jako Stammer, ale člověk nikdy neví. Mým plánem je skončit jako Bolt a doufám, že se mi to splní."

Pro připomenutí, Stamkos, kapitán Tampy Bay, se může stát 1. července nechráněným volným hráčem. Hedman může být ve stejné situaci za rok.

Ačkoli generální manažer Lightning Julien BriseBois chtěl nechat sezonu dohrát, než dá Stamkosovi novou smlouvu, zdá se, že v případě Hedmana je mnohem rozhodnější.

"Rádi bychom si Victora udrželi i nadále," řekl otevřeně BriseBois. "Je to elitní obránce. Je to jeden z nejvýjimečnějších hráčů všech dob, je neustále super produktivní. Není důvod se domnívat, že tomu tak nebude i nadále."

Jeho sezonu zkazila zranění, ale Hedman byl i tak stálicí. Bývalý vítěz Norris Trophy a Conn Smythe Trophy vyprodukoval v 78 zápasech 76 bodů, což mezi obránci NHL stačilo na páté místo.

Přestože Hedman prohlásil, že věří, že má v sobě ještě dost let dobré kariéry, tak dodal: "Nebudu hrát až do čtyřicítky."

Švéd však prohlásil, že chce reprezentovat svou vlast na olympijských hrách v roce 2026, což je jeden z mála úspěchů, které Hedman ve své kariéře ještě nestihnul zapsat.

